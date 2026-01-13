Вопреки обещаниям Фицо: Словакия активно продает оружие для Украины

Несмотря на обещания премьер-министра Словакии Роберта Фицо перед вступлением в должность, что "ни одна пуля" не будет доставлена его правительством в Киев, военная промышленность страны процветает.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Преимущественно достигается такой результат благодаря спросу из-за войны в Украине. Об этом пишет Kyiv Post.

Издание напоминает, что с момента прихода к власти в октябре 2023 года Фицо остается одним из самых дружественных к Москве лидеров стран Евросоюза. Он выступил за прекращение военной помощи Украине, утверждая, что это якобы "лишь затягивает войну".

Фицо также критиковал санкции ЕС против РФ и выступал против вступления Украины в НАТО. Словацкий премьер также встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало недовольство других лидеров блока, игнорировавших главу Москвы.

"Но пока правительство в Братиславе отказалось от вооружения Киева, частные производители оружия Словакии получают прибыль, продавая оружие Украине", — пишет издание.

В частности, в 2024 году экспорт вооружений Словакии вырос до 1,15 миллиарда евро, что составило примерно 1% экономического производства страны. Этот показатель почти вдвое превысил зафиксированный в 2023 году, и примерно в десять раз уровень до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Вместе с тем, по данным аналитической и консалтинговой компании Oxford Economics, Словакия стала одним из самых быстрорастущих экспортеров оружия в мире по части общего экспорта. Этот показатель вырос примерно до 0,7% в период с 2022 по 2024 год.

Страна по этому показателю опередила крупнейших экспортеров оружия, в том числе США, Польшу и Чехию. Хотя 2025 год не был включен в статистику, новостной портал SME оценивает, что экспорт вооружений мог достичь от 1,7 до 2% ВВП в прошлом году, что стало рекордным показателем.

По словам замминистра обороны Словакии Игоря Мелихера, эта тенденция "не свидетельствует о поддержке войны, а о поддержке торговли".

"Словацкое правительство пообещало своим гражданам в своем манифесте, что не отправит ни одной пули из наших государственных составов в Украину, и мы придерживаемся этого обещания. Мы присоединились к Европейскому Союзу из-за ценностей, которые мы разделяем. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому ограничение компаний оборонной промышленности было бы достаточно лицемерным", — сказал он.

Как сообщал портал "Комментарии", Словакия может присоединиться к мониторингу мирного соглашения или перемирия в Украине, если стороны конфликта достигнут договоренности по этому поводу. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении. В то же время, он подчеркнул, что Братислава не планирует направлять своих военных на территорию Украины.