Попри обіцянки Фіцо: Словаччина активно продає зброю для України

Попри обіцянки прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перед вступом на посаду, що "жодна куля" не буде доставлена його урядом до Києва, військова промисловість країни процвітає.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Переважно досягається такий результат завдяки попиту через війну в Україні. Про це пише Kyiv Post.

Видання нагадує, що з часу приходу до влади в жовтні 2023 року Фіцо залишається одним із найбільш дружніх до Москви лідерів країн Євросоюзу. Він виступив за припинення військової допомоги Україні, стверджуючи, що це нібито "лише затягує війну".

Фіцо також критикував санкції ЄС проти РФ та виступав проти вступу України до НАТО. Словацький прем'єр також зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало невдоволення інших лідерів блоку, які ігнорували голову Москви.

"Але поки уряд у Братиславі відмовився від озброєння Києва, приватні виробники зброї Словаччини отримують прибуток, продаючи зброю Україні", — пише видання.

Зокрема, у 2024 році експорт озброєнь Словаччини зріс до 1,15 мільярда євро, що становило приблизно 1% від економічного виробництва країни. Цей показник майже вдвічі перевищив зафіксований у 2023 році, і приблизно в десять разів – рівень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Разом з тим, за даними аналітичної та консалтингової компанії Oxford Economics, Словаччина стала одним із найшвидше зростаючих експортерів зброї у світі відносно частки загального експорту. Цей показник зріс приблизно до 0,7% у період з 2022 по 2024 рік.

Країна за цим показником випередила найбільших експортерів зброї, зокрема США, Польщу та Чехію. Хоча 2025 рік не був включений до статистики, новинний портал SME оцінює, що експорт озброєнь міг досягти від 1,7 до 2% ВВП минулого року, що стало рекордним показником.

За словами заступника міністра оборони Словаччини Ігоря Меліхера, ця тенденція "не свідчить про підтримку війни, а про підтримку торгівлі".

"Словацький уряд пообіцяв своїм громадянам у своєму маніфесті, що не відправить жодної кулі з наших державних складів до України, і ми дотримуємося цієї обіцянки. Ми приєдналися до Європейського Союзу через цінності, які ми поділяємо. Ми також поважаємо вільний ринок. Тому обмеження компаній оборонної промисловості було б досить лицемірним з нашого боку", — сказав Меліхер.

Як повідомляв портал "Коментарі", Словаччина може приєднатися до моніторингу мирної угоди чи перемир’я в Україні, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленості щодо цього. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму відеозверненні. Водночас він підкреслив, що Братислава не планує направляти своїх військових на територію України.