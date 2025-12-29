РФ должна проявить ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий. К такому выводу пришли европейские лидеры в ходе последних событий мирного урегулирования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

В пресс-службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.

Европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи касаемо мирного урегулирования. А именно стороны обсудили текущее положение с гарантиями безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.

Джордия Мэлони снова акцентировала важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс – говорится на сайте правительства Италии.

Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.

"В итоге стороны пришли к согласию, что именно Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", — говорится на сайте Совета министров Италии.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.



