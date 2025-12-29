Війна в Україні: лідери Європи звернулися з новим закликом до Москви

РФ має виявити відповідальність та відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Такого висновку дійшли європейські лідери в ході останніх подій мирного врегулювання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Італії.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

У прес-службі йдеться, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та головою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.

Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі щодо мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточне становище з гарантіями безпеки для України та питання, які залишилися відкритими.

Джордія Мелоні знову наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес – йдеться на сайті уряду Італії.

Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.

"У результаті сторони дійшли згоди, що саме Росія має продемонструвати відповідальність та відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", — йдеться на сайті Ради міністрів Італії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю "Громадському".

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.



