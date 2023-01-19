Война в Украине принесла Норвегии миллиарды долларов: подробности

Норвегия всегда выделялась на фоне других европейских стран, ей никогда не нужно было строить сотни заводов или привлекать из бедных государств "дешевую рабочую силу", ведь данная страна сама по себе является одной из богатейших в мире благодаря своим запасам нефти и природного газа. Война в Украине и вовсе вывела данное государство на совершенно новый уровень, повысив положение Норвегии в Европе, ведь из-за санкций, введенных против России, одним из основных поставщиков газа в мире стала именно Норвегия, передает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Многие эксперты акцентируют внимание на том, что Европа лишь сейчас по-настоящему начала ценить Норвегию, ведь ранее, ни ее евроатлантический дух, ни неиссякаемые ресурсы никого так сильно не привлекали, как сейчас.

В данный момент, пополнение норвежского бюджета прямо пропорционально желанию ЕС, в особенности Германии, освободиться от энергетической зависимости России. Уже сейчас Норвегия поднялась на лидирующие позицию в списке ведущих поставщиков газа в страны Европы, затмив, таким образом Россию.

По данным министерства финансов Норвегии, в декабре прошлого года бюджет страны должен был пополниться на 113 миллиардов евро, однако газа было куплено куда больше, и ожидаемая сумма прибыли выросла к 130 миллиардам евро – это в пять раз больше, нежели государство зарабатывало до военного вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что над Балтийским морем в Польше недавно зафиксировали очень редкое природное явление. Известный фотограф поделился уникальными снимками с пользователями социальных сетей.

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