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ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе - в организации назвали термины и причины новой эпидемии

COVID-19 продолжает активно "шагать" по европейскому региону

сегодня, 19:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Всемирная организация здравоохранения предостерегла жителей Европы о возможности новой, третьей волны коронавируса.

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе - в организации назвали термины и причины новой эпидемии

По словам представителей ВОЗ, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в целом, COVID-19  продолжает активно "шагать" по европейскому региону.

Также известно, что по прогнозам Организации, ожидать очередной подъем роста заболеваемости в Европе можно уже в начале будущего года из-за празднования Рождества и Нового года. 

"Есть высокий риск дальнейшей активизации COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это", – говорится в заявлении  специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро.

Кроме того, эксперты Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения посоветовали европейцам проводить встречи вне помещений, при этом носить маски и соблюдать физическую дистанцию.

Также в ВОЗ призвали также осторожно отнестись к посещению лыжных курортов, которые "стали очагом в распространении эпидемии в Европе".

Ранее "Комментарии" писали о том, что врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала о том, как понять, переболели ли вы Covid-19. По ее словам уже достоверно известно, что если человек переболел коронавирусной инфекцией, то у него выработались антитела к вирусу. Таким образом иммунитет помогает организму защититься от повторного заражения.

Кроме того, порталу стало известно, что генетики Эдинбургского университета обнаружили набор генов, которые отвечают за тяжкое или легкое течение коронавирусной инфекции. Также им удалось подобрать и лекарства, которые могут преодолеть вирус в каждом отдельном случае.



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Источник: https://www.solothurnerzeitung.ch/wirtschaft/corona-sondergesandter-besorgt-in-der-schweiz-koennte-ein-sehr-hohes-niveau-von-erkrankungen-und-todesfaellen-erreicht-werden-139939164
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