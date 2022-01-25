Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО)

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Денис Подставной
Турецкий курортный город засыпает снегом. Об этом пишет издание CNN Turk.
Снег. Фото из открытых источников
Сегодня, 25 января, жители города Анталья имели возможность наблюдать редкое для этой местности природное явление. Как указывается в материале, в городе впервые за 29 лет выпал снег.
Сообщается, что многие люди не спали ночью, в ожидании снегопада, а утром вышли в центр города, для того чтобы полюбоваться снежной погодой.
Фото: cnnturk
В предыдущий раз, когда в Анталии выпал снег (в 1993 году), высота осадков составила пять сантиметров.
Для справки: летом 2021 года в Анталии были побиты рекорды температуры воздуха, а с прошлой недели температурные показатели начали снижаться.
В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть не типичную для этого курорта картину.
Фото: cnnturk
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