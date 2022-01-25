Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО)

Турецкий курортный город засыпает снегом. Об этом пишет издание CNN Turk.

Снег. Фото из открытых источников

Сегодня, 25 января, жители города Анталья имели возможность наблюдать редкое для этой местности природное явление. Как указывается в материале, в городе впервые за 29 лет выпал снег.

Сообщается, что многие люди не спали ночью, в ожидании снегопада, а утром вышли в центр города, для того чтобы полюбоваться снежной погодой.

Фото: cnnturk

В предыдущий раз, когда в Анталии выпал снег (в 1993 году), высота осадков составила пять сантиметров.

Для справки: летом 2021 года в Анталии были побиты рекорды температуры воздуха, а с прошлой недели температурные показатели начали снижаться.

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть не типичную для этого курорта картину.

Фото: cnnturk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на поверхности Красной планета постоянно находят странные камни. Они имеют фиолетовый окрас и лежал по всей территории кратера Езеро. Робот-исследователь NASA помогает ученым в изучении необычных объектов. В настоящее время специалисты точно не знаю, как именно и почему они появились.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии произошел инцидент со стрельбой в учебном заведении. По данным СМИ, студент местного университета вошел в лекционную аудиторию и открыл огонь из оружия. В результате происшествия пострадали несколько человек, а сам нападавший покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место событий правоохранители начали расследование по данному факту. Оно должно установить все обстоятелсьства ЧП.

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