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Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО)

Жители города Анталья имели возможность наблюдать редкое для этой местности природное явление - снег

сегодня, 15:07
Автор:

Денис Подставной
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Турецкий курортный город засыпает снегом. Об этом пишет издание CNN Turk. 

Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО)

Снег. Фото из открытых источников

Сегодня, 25 января, жители города Анталья имели возможность наблюдать редкое для этой местности природное явление. Как указывается в материале, в городе впервые за 29 лет выпал снег. 

Сообщается, что многие люди не спали ночью, в ожидании снегопада, а утром вышли в центр города, для того чтобы полюбоваться снежной погодой. 

Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО) - фото 2

Фото: cnnturk

В предыдущий раз, когда в Анталии выпал снег (в 1993 году), высота осадков составила пять сантиметров. 

Для справки: летом 2021 года в Анталии были побиты рекорды температуры воздуха, а с прошлой недели температурные показатели начали снижаться. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть не типичную для этого курорта картину. 

Впервые в 21 веке: популярный среди украинцев турецкий курорт засыпало снегом (ФОТО) - фото 3

Фото: cnnturk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на поверхности Красной планета постоянно находят странные камни. Они имеют фиолетовый окрас и лежал по всей территории кратера Езеро. Робот-исследователь NASA помогает ученым в изучении необычных объектов. В настоящее время специалисты точно не знаю, как именно и почему они появились. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии произошел инцидент со стрельбой в учебном заведении. По данным СМИ, студент местного университета вошел в лекционную аудиторию и открыл огонь из оружия. В результате происшествия пострадали несколько человек, а сам нападавший покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место событий правоохранители начали расследование по данному факту. Оно должно установить все обстоятелсьства ЧП. 


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Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/antalyaya-29-yil-sonra-kar-yagdi?page=1
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