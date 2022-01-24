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Стрельба в немецком университете: студент ранил людей, а затем застрелился

На территории Гейдельбергского университета произошла стрельба

сегодня, 17:15
Автор:

Денис Подставной
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В Германии злоумышленник расстреливал людей в университете. Об этом пишет издание Heidelberg24.

Стрельба в немецком университете: студент ранил людей, а затем застрелился

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на территории Гейдельбергского университета, что на северо-западе земли Баден-Вюртемберг. Согласно данным СМИ, молодой человек, вооруженный огнестрельным оружием, начал стрельбу в лекционной аудитории. В результате происшествия были ранены несколько человек. 

После этого нарушитель совершил самоубийство, выстрелив в себя. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. 

По предварительной информации, стрелок был студентом этого университета. Парень действовал без сообщников. 

В настоящее время мотивы нападающего неизвестны. Полицейские говорят, что нападение не связано ни с политическими ни с религиозными причинами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в двух американских штатах разгорелся лесной пожар. Пламя быстро распространялось и приблизилось к одной из достопримечательностей. Однако, сооружение не было повреждено и в настоящий момент находится в безопасности. С огнем борются сотрудники пожарной службы. Им уже удалось ограничить площадь пожара. Отмечается, что лесные пожары в эту пору года являются не типичными. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что из-за извержения вулкана и его последствий пострадало большинство населения островного государства Тонга. Несколько человек погибли. Десятки граждан потеряли свои дома и имущество. Острова засыпает вулканическим пеплом. Его мелкие частицы могут представлять опасность для здоровья людей.


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Источник: https://www.heidelberg24.de/heidelberg/heidelberg-amoklauf-uni-neuenheimer-feld-polizei-taeter-tot-schuesse-student-verletzte-91256218.html
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