Стрельба в немецком университете: студент ранил людей, а затем застрелился

В Германии злоумышленник расстреливал людей в университете. Об этом пишет издание Heidelberg24.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на территории Гейдельбергского университета, что на северо-западе земли Баден-Вюртемберг. Согласно данным СМИ, молодой человек, вооруженный огнестрельным оружием, начал стрельбу в лекционной аудитории. В результате происшествия были ранены несколько человек.

После этого нарушитель совершил самоубийство, выстрелив в себя. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики.

По предварительной информации, стрелок был студентом этого университета. Парень действовал без сообщников.

В настоящее время мотивы нападающего неизвестны. Полицейские говорят, что нападение не связано ни с политическими ни с религиозными причинами.

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