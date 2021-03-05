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Все население Швейцарии бесплатно протестируют на Covid-19

Такая широкая схема тестирования будет стоить Швейцарии более 1 миллиарда долларов

сегодня, 18:27
Автор:

Лиза Снисар

В Швейцарии планируют выделить 1,08 миллиарда долларов США на бесплатное тестирование на коронавирус всего населения в рамках мер по выходу страны из карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Все население Швейцарии бесплатно протестируют на Covid-19

В Швейцарии бесплатно протестируют на Covid все население - фото из открытых источников

Согласно предложениям правительства, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Предполагается, что все тесты в аптеках и центрах тестирования будут бесплатными. 

"Для того, чтобы прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто с вирусом. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией", — говорится в сообщении швейцарских властей.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

В швейцарском правительстве заверили, что образцы слюны будут собирать для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек инфекции. Работники компаний, где будут проводить частые тестирования, могут быть освобождены от карантинных требований.

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Отметим, что за все время пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне умерли от коронавируса -19 9331 человек, 562290 случаев подтверждено.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй год пандемии Covid-19 в Украине может оказаться еще более тяжелым, а максимальный рост заболеваемости коронавирусом ожидается до конца апреля. Также Степанов добавил, что мутации вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-swiss/swiss-plan-free-coronavirus-tests-for-population-idUSKBN2AX1HW?il=0
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