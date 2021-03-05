Все население Швейцарии бесплатно протестируют на Covid-19

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Лиза Снисар
В Швейцарии планируют выделить 1,08 миллиарда долларов США на бесплатное тестирование на коронавирус всего населения в рамках мер по выходу страны из карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters.
В Швейцарии бесплатно протестируют на Covid все население - фото из открытых источников
Согласно предложениям правительства, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Предполагается, что все тесты в аптеках и центрах тестирования будут бесплатными.
Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.
В швейцарском правительстве заверили, что образцы слюны будут собирать для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек инфекции. Работники компаний, где будут проводить частые тестирования, могут быть освобождены от карантинных требований.
По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.
Отметим, что за все время пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне умерли от коронавируса -19 9331 человек, 562290 случаев подтверждено.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй год пандемии Covid-19 в Украине может оказаться еще более тяжелым, а максимальный рост заболеваемости коронавирусом ожидается до конца апреля. Также Степанов добавил, что мутации вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.
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