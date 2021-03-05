Все население Швейцарии бесплатно протестируют на Covid-19

В Швейцарии бесплатно протестируют на Covid все население - фото из открытых источников

В Швейцарии планируют выделить 1,08 миллиарда долларов США на бесплатное тестирование на коронавирус всего населения в рамках мер по выходу страны из карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Согласно предложениям правительства, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Предполагается, что все тесты в аптеках и центрах тестирования будут бесплатными.

"Для того, чтобы прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто с вирусом. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией", — говорится в сообщении швейцарских властей.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

В швейцарском правительстве заверили, что образцы слюны будут собирать для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек инфекции. Работники компаний, где будут проводить частые тестирования, могут быть освобождены от карантинных требований.

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Отметим, что за все время пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне умерли от коронавируса -19 9331 человек, 562290 случаев подтверждено.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй год пандемии Covid-19 в Украине может оказаться еще более тяжелым, а максимальный рост заболеваемости коронавирусом ожидается до конца апреля. Также Степанов добавил, что мутации вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.