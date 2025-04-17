Вучич получил жесткое предупреждение ЕС: поедет ли теперь в Москву на 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич не намерен пересматривать свои планы и нарушать обещания, которые дал российскому диктатору Владимиру Путину. Сербский лидер подтвердил, что он примет участие в параде в Москве 9 мая, несмотря на предупреждение Европейского Союза о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Об этом сообщает Associated Press.

Александр Вучич. Фото: из открытых источников

Вучич отметил, что не изменил своего мнения и готов к дальнейшему давлению.

"В ближайшее время мы будем испытывать давление в связи с мероприятием в Москве, в котором объявили о своем участии", – сказал президент Сербии.

Он сообщил, что одно из военных подразделений Сербии примет участие в параде 9 мая на Красной площади. Президент добавил, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

Авторы публикации обратили внимание, визит Вучича в Москву фактически продемонстрирует его поддержку путинского режима в российско-украинской войне, особенно на фоне новых ожесточённых ударов россиян по мирным гражданам Украины.

Отмечается, что президент Сербии имеет тесные отношения с Россией и отказался вводить санкции Запада против Москвы, что почти полностью приостановило переговоры о вступлении страны в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — по меньшей мере, два мировых лидера непублично вели тайные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Первыми в память сразу приходят премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, однако не только они. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил президент Сербии Александар Вучич.

Сам Вучич утверждает, что не виделся с Путиным больше трех лет, но сейчас ситуация изменится.



