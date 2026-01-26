В Европе рассказали о плане ускоренного вступления Украины в ЕС: названа конкретная дата

Рубрики
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что одним из ключевых элементов возможного мирного плана по завершению войны в Украине является ускоренное вступление страны в Европейский Союз. По его словам, Украина может стать членом ЕС уже с 1 января 2027 года.
Александр Вучич. Фото из открытых источников
Как пишет издание Novosti.rs, Александар Вучич озвучил один из возможных сценариев вступления Украины в ЕС в ускоренном режиме.
Президент Сербии добавил, что такой сценарий вызовет сопротивление со стороны ряда государств-членов ЕС. По его словам, среди стран, которые не поддержат ускоренное вступление Украины, будет Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Вучич предположил, что для реализации плана могут быть изменены процедуры принятия решений вопреки регламентам и правилам.
Заявления Вучича перекликаются с информацией о позиции США, которые, по данным западных медиа, рассматривают вступление Украины в ЕС до 2027 года как часть более широкого мирного видения. В то же время, в самом Евросоюзе относятся к таким срокам сдержанно. Как отмечает Reuters, в Брюсселе подчеркивают, что Украина пока не завершила ни один из 36 этапов переговорного процесса, что делает членство до 2027 года маловероятным.
