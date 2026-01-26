logo_ukra

В Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату
НОВИНИ

В Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що мирний план щодо України передбачає її вступ до ЄС вже з 2027 року,

26 січня 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що одним із ключових елементів можливого мирного плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ країни до Європейського Союзу. За його словами, Україна може стати членом ЄС уже з 1 січня 2027 року. 

В Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату

Александар Вучич. Фото з відкритих джерел

Як пише видання Novosti.rs, Александар Вучич озвучив один з можливих сценаріїв вступу України до ЄС у пришвидшеному режимі.

"Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо його буде досягнуто між Росією та Україною… Одним із пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року — це фактично вже завтра", — заявив Вучич.

Водночас президент Сербії додав, що такий сценарій викличе опір з боку низки держав-членів ЄС. За його словами, серед країн, які не підтримають прискорений вступ України буде Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Вучич припустив, що для реалізації плану можуть бути змінені процедури ухвалення рішень, "усупереч регламентам і правилам".

Заяви Вучича перегукуються з інформацією про позицію США, які, за даними західних медіа, розглядають вступ України до ЄС до 2027 року як частину ширшого мирного бачення. Водночас у самому Євросоюзі ставляться до таких термінів стримано. Як зазначає Reuters, у Брюсселі наголошують, що Україна поки не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу, що робить членство до 2027 року малоймовірним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Трампа конче хочуть закінчити війну в Україні до цієї конкретної дати.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі.



Джерело: https://www.novosti.rs/planeta/svet/1568358/rat-ukrajini-kraj-rata-plan-ukrajinu-aleksandar-vucic-evropa-detalji-plana-ukrajinu
