Вучич сделал тревожный прогноз о войне в Украине

Президент Сербии Александар Вучич не уверен, что война России против Украины завершится в ближайшее время. Более того, сербский лидер предупредил о возможной тяжелой зиме, последствия которой могут почувствовать не только украинцы, но и другие страны мира. Об этом Вучич заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

По словам сербского лидера, Белград, как и международное сообщество в целом, заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий. Однако ожидания относительно быстрого завершения войны Вучич не разделяет.

"Я не могу давать серьезные оценки или предполагать, скоро ли закончится война. Сербия и все международное сообщество очень хотят увидеть конец этой войны как можно скорее. Но я не уверен в этом", — сказал он.

Сербский президент отдельно обратил внимание на приближение зимы. По его словам, впереди может оказаться еще один крайне сложный период.

"Я боюсь, что впереди еще одна тяжелая зима, прежде всего для вашего народа, но и для всех остальных в мире", — заявил Вучич, обращаясь к своему украинскому коллеге.

При этом он не уточнил, какие именно обстоятельства считает наиболее опасными в предстоящий зимний период. Однако его заявление прозвучало на фоне продолжающихся российских атак по украинской инфраструктуре и сохраняющихся рисков для энергетической системы страны.

Вучич также отметил, что на данный момент не видит очевидных путей для скорого завершения войны. Таким образом, несмотря на дипломатические усилия и заявления различных сторон о необходимости мирного урегулирования, президент Сербии не ожидает быстрого разрешения конфликта.

Зеленский в свою очередь продолжает призывать партнеров усиливать поддержку Украины, в частности средствами противовоздушной обороны. Для Киева это особенно важно перед новым осенне-зимним периодом, когда российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре могут вновь стать одним из главных вызовов.

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