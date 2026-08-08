Вучич зробив тривожний прогноз про війну в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич не впевнений, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. Більше того, сербський лідер попередив про можливу важку зиму, наслідки якої можуть відчути не лише українці, а й інші країни світу. Про це Вучич заявив під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Александар Вучич. Фото: з відкритих джерел

За словами сербського лідера, Белград, як і міжнародне співтовариство загалом, зацікавлений у якнайшвидшому припиненні бойових дій. Проте очікування щодо швидкого завершення війни Вучич не поділяє.

"Я не можу давати серйозних оцінок або припускати, чи скоро закінчиться війна. Сербія і все міжнародне співтовариство дуже хочуть побачити кінець цієї війни якнайшвидше. Але я не впевнений у цьому", — сказав він.

Сербський президент окремо звернув увагу на наближення зими. За його словами, попереду може бути ще один вкрай складний період.

"Я боюся, що попереду ще одна важка зима, насамперед для вашого народу, але й для решти у світі", — заявив Вучич, звертаючись до свого українського колеги.

При цьому він не уточнив, які саме обставини вважає найбільш небезпечними у майбутній зимовий період. Однак його заява прозвучала на тлі російських атак по українській інфраструктурі, що тривають, і ризиків для енергетичної системи країни, що зберігаються.

Вучич також зазначив, що наразі не бачить очевидних шляхів для швидкого завершення війни. Таким чином, незважаючи на дипломатичні зусилля та заяви різних сторін про необхідність мирного врегулювання, президент Сербії не очікує на швидке вирішення конфлікту.

Зеленський, у свою чергу, продовжує закликати партнерів посилювати підтримку України, зокрема засобами протиповітряної оборони. Для Києва це особливо важливо перед новим осінньо-зимовим періодом, коли російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі можуть знову стати одним із головних викликів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — страшних ударів РФ буде менше: Зеленський розкрив нову домовленість із США.



