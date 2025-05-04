Выборы президента в Румынии: кто побеждает и как кандидаты относятся к Украине

4 мая в Румынии проходят повторные президентские выборы, которые могут существенно изменить внутреннюю и внешнюю политику страны. В частности, это касается отношения к НАТО, ЕС, Украине и войны с Россией.

Джордже Симион. Фото: Inquam Photos / George Călin

Выборы в Румынии в 2025 году стали следствием решения Конституционного суда, отменившего результаты предварительного голосования прошлого года. Это произошло после того, как румынская разведка разоблачила попытки России вмешаться в процесс и продвинуть пророссийского ультраправого кандидата Джорджеску. Ему запретили участие в выборах. Однако другой кандидат в президенты Румынии стал лидером опроса и имеет критическое отношение к Украине.

Главным претендентом на победу в первом туре выборов в Румынии является Джордже Симион – 30%. Он лидер ультраправой партии Альянс за Союз румын (AUR). Хотя сам Симион отрицает пророссийские симпатии, он заявляет, что Россия не является прямой угрозой для НАТО, выступает за сокращение военной помощи Украине, а также фигурирует в ряде скандалов, в частности из-за требований присоединить Молдову к Румынии. Поэтому политику запрещен въезд в Украину и Молдову из соображений национальной безопасности.

Ближайшими конкурентами Симиона являются два центристских кандидата: сенатор, бывший учитель истории Крин Антонеску и действующий мэр Бухареста Никушор Дан. Оба последовательно выступают за евроатлантический курс страны, продолжение поддержки Украины и противодействие российскому влиянию. Крин Антонеску имеет 24% поддержки, а Никушор Дан – 22%.

Остальные кандидаты имеют менее 10% поддержки.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 18 мая состоится второй тур выборов в Румынии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что член румынской партии AUR призвал аннексировать территорию Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на территориальные претензии из Румынии.