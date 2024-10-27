Выборы в Грузии: Саакашвили обратился к оппозиционным силам

Бывший президент Грузии и основатель партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили, находящийся под арестом с осени 2021 года, обратился к проевропейской оппозиции после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Его обращение было опубликовано на странице Facebook в воскресенье, 27 октября.

Михеил Саакашвили (фото из открытых источников)

Саакашвили дал несколько советов оппозиционным силам, как поступить в случае объявления победы партии "Грузинская мечта". В частности, он поддержал решение оппозиционных политиков об отказе от участия в новоизбранном парламенте, заявив: "Конечно, в парламент никому не следует заходить!"

Он призвал к решительным действиям и большим протестам, отметив.

"Сейчас не время посыпать голову пеплом и беспокоиться о том, как нас обманули. Сейчас пора для больших протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не будут терпеть несправедливости. Мы не должны терять время!", – подчеркнул экспрезидент, чья партия первой не признала результаты голосования и призывает к проверке документов и электроники с избирательных участков.

Саакашвили и его партия "Единое национальное движение" первыми не признали результаты выборов и призвали провести проверку избирательной документации и электронных систем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях . Парламентские выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями, что серьезно подорвало демократическую целостность избирательного процесса. Организация отметила, что выборы проходили "в условиях поляризации и ограничений, что взрывало инклюзивность, прозрачность и честность процесса, поставив под угрозу его демократический характер".