Выборы в Молдове: что изменится для Украины после 11 июля

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Татьяна Веремеева
Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. Как тот
или иной результат может отразиться на будущем республики в целом и ее
взаимоотношениях с Украиной и Россией, в частности, а также можно ли считать
эти выборы судьбоносными – "Комментарии" разбирались вместе с экспертом.
У кого больше остальных шансов на победу на парламентских выборах в Молдове. Фото: "РИА Новости"
Эксперт Национального института стратегических исследований Артем
Филипенко отмечает, что наиболее вероятными представляются три варианта
результатов выборов.
Второй вариант, по мнению Филипенко, – когда у пропрезидентской
партии не хватает голосов, но в парламент проходит также еще один участник – Блок
Ренато Усатого. Он считает, что именно эта партия рассматривается как вероятный
союзник партии PAS. Ренато Усатый во время президентских выборов в ноябре
прошлого года поддержал Майю Санду, ставшую в итоге главой государства. К тому
же, он жестко критикует социалистов и их лидера экс-президента Игоря Додона.
Вместе с тем, Ренато Усатый – не очень удобный союзник. Это политик-популист,
который руководствуется, прежде всего, своими интересами. Плюс в его
политической биографии есть очень сомнительные моменты и связь с Россией.
Артем
Филипенко также говорит, что формирование однопартийного
пропрезидентского правительства – наиболее оптимальный вариант и для Майи
Санду, и для Молдовы, и, в конечном итоге, для Украины. Для Молдовы – это
определенная стабильность и надежда на реформы и борьбу с коррупцией. Для
Украины – возможность насытить реальными мероприятиями те договоренности,
которые были достигнуты в ходе визита Майи Санду в Киев в январе нынешнего
года. Это и инфраструктурные проекты, и борьба с контрабандой. Возможно,
получит новый импульс такой формат взаимодействия как "Ассоциированное трио",
которое было создано министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии. Есть
надежда и на возобновление работы межпарламентской ассамблеи
Украина-Молдова-Грузия, а также объединения ГУАМ.
По его мнению, между Украиной и Молдовой существует ряд спорных
вопросов, таких, к примеру, как строительство Украиной гидроузла на Днестре или
вопрос демаркации границы. Здесь вряд ли стоит ожидать серьезных уступок со
стороны Молдовы, поэтому, скорее всего, остается надеяться на компромиссные
решения.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина
и Молдова углубляют сотрудничество.
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