Выборы в Молдове: что изменится для Украины после 11 июля

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. Как тот или иной результат может отразиться на будущем республики в целом и ее взаимоотношениях с Украиной и Россией, в частности, а также можно ли считать эти выборы судьбоносными – "Комментарии" разбирались вместе с экспертом.



У кого больше остальных шансов на победу на парламентских выборах в Молдове. Фото: "РИА Новости"

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко отмечает, что наиболее вероятными представляются три варианта результатов выборов.

"Первый вариант – победа пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), которая набрав более 50% голосов, получает возможность самостоятельно формировать правительство. Согласно этому варианту, в парламент проходят три основные силы: PAS, Блок коммунистов и социалистов и партия "Шор" (это "именная" партия, во главе которой стоит бизнесмен Илан Шор, который был осужден в связи с причастностью к краже миллиарда из банковской системы Молдовы)", – говорит эксперт.

Второй вариант, по мнению Филипенко, – когда у пропрезидентской партии не хватает голосов, но в парламент проходит также еще один участник – Блок Ренато Усатого. Он считает, что именно эта партия рассматривается как вероятный союзник партии PAS. Ренато Усатый во время президентских выборов в ноябре прошлого года поддержал Майю Санду, ставшую в итоге главой государства. К тому же, он жестко критикует социалистов и их лидера экс-президента Игоря Додона. Вместе с тем, Ренато Усатый – не очень удобный союзник. Это политик-популист, который руководствуется, прежде всего, своими интересами. Плюс в его политической биографии есть очень сомнительные моменты и связь с Россией.

"Ну, и третий вариант – это формирование антипрезидентской коалиции, в которую войду социалисты, коммунисты и "Шор". Такой вариант маловероятен, но Молдова не раз демонстрировала сюрпризы, поэтому исключать его мы не можем. Надо сказать, что за последние месяцы Игорь Додон и его соратники сделали всё для того, чтобы испортить отношения и с Западом, и с Украиной, и с Румынией. Поэтому вряд ли у такой откровенно пророссийской коалиции будет перспектива", – считает эксперт.

Артем Филипенко также говорит, что формирование однопартийного пропрезидентского правительства – наиболее оптимальный вариант и для Майи Санду, и для Молдовы, и, в конечном итоге, для Украины. Для Молдовы – это определенная стабильность и надежда на реформы и борьбу с коррупцией. Для Украины – возможность насытить реальными мероприятиями те договоренности, которые были достигнуты в ходе визита Майи Санду в Киев в январе нынешнего года. Это и инфраструктурные проекты, и борьба с контрабандой. Возможно, получит новый импульс такой формат взаимодействия как "Ассоциированное трио", которое было создано министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии. Есть надежда и на возобновление работы межпарламентской ассамблеи Украина-Молдова-Грузия, а также объединения ГУАМ.

По его мнению, между Украиной и Молдовой существует ряд спорных вопросов, таких, к примеру, как строительство Украиной гидроузла на Днестре или вопрос демаркации границы. Здесь вряд ли стоит ожидать серьезных уступок со стороны Молдовы, поэтому, скорее всего, остается надеяться на компромиссные решения.

"Что касается России, то на этих выборах она сделала откровенную ставку на Блок коммунистов и социалистов, который, скорее всего, появился при их содействии. Во всяком случае, Додон и соратники заняли откровенно пророссийскую позицию, используя антизападную риторику, запугивая избирателей возможной войной, приходом НАТО, в общем классическим набором страшилок, которые активно использует русская пропаганда. В этом контексте победа пропрезидентской партии может рассматриваться в России как поражение в борьбе с коллективным Западом. Недаром на протяжении всей избирательной кампании Москва неоднократно делала заявления о вмешательстве США и ЕС в выборы. Тем самым, она уже готовит почву для оправдания поражения пророссийских сил. На ситуацию в Молдове, как и на ситуацию в Украине, в Москве смотрят как на противоборство с США, полностью игнорируя волю самих граждан этих стран", – подытожил эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина и Молдова углубляют сотрудничество.

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