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Главная Новости Мир Европа Выгнали из салона: экипаж венгерской авиакомпании Wizz Air снял с рейса украинского военного без ноги
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Выгнали из салона: экипаж венгерской авиакомпании Wizz Air снял с рейса украинского военного без ноги

Ветеран рассказывал, что лишился ноги на войне, а сейчас летит к семье в Украину

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Экипаж венгерской авиакомпании Wizz Air в аэропорту столицы Израиля Тель-Авива принудительно снял со своего рейса военного с ампутированной ногой из Украины. Правда, после огласки досадного инцидента представители компании публично извинились за свой поступок.

Выгнали из салона: экипаж венгерской авиакомпании Wizz Air снял с рейса украинского военного без ноги

После инцидента у Wizz Air извинились (фото из открытых источников)

Как информируют журналисты Nexta, ветеран из Украины не мог усидеть на своем месте, ему мешал протез. Он рассказывал, что лишился ноги на войне, а сейчас летит в свой дом и к своей семье в Украину.


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"Он плакал и кричал: "Как я попаду домой?". Военный даже показывал стюардессе рюкзак, где находились подарки для его ближайших родственников", — написано в информации.

При этом он стоял в углу венгерского лайнера полтора часа. Позже украинец упал и нанес ушиб рукам. Представители экипажа самолета заявили, что "он вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс".

После обнародования этого случая в Wizz Air рассказали о ситуации и публично принесли извинения на официальной странице в социальных сетях.

"Мы просим прощения за вызванное недовольство по поводу ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи", – отмечают представители авиакомпании.

В комментарии пресс-службы говорится, что если есть определенные признаки того, что пассажир имеет болезнь, течение которой может поставить его жизнь под угрозу во время рейса, экипаж самолета обязан отказать ему в посадке.

"В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира. Ему предоставили воду и посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", —  сказали представители венгерской авиакомпании.

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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1677627252769423360
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