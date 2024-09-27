Выслуживается перед Россией: почему какие-либо заявления Венгрии не имеют смысла

Старший помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал решение Украины защищаться от вторжения России "безответственным" и приведшим к большому количеству жертв.

Венгрия снова сделала скандальное заявление. Фото из открытых источников

Помощник Виктора Орбана также заявил, что Венгрия в аналогичном случае не взяла бы в руки оружие и не стала сопротивляться.

Очередное скандальное заявление Венгрии прокомментировали в Третьей штурмовой бригаде.

"О позиции действующей власти Венгрии нам давно все известно. Для украинцев заявление о том, что нам не нужно было обороняться от РФ ради сохранения жизни населения, не имеет никакого смысла", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Он отметил, что представители венгерских властей делают соответствующие заявления исключительно, чтобы выслужиться перед Россией.

Военнослужащий добавил, что Западу следует обратить внимание на то, какой у него "надежный и мощный член НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте, сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.