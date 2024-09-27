logo

BTC/USD

65733.27

ETH/USD

2655.60

LTC/USD

69.18

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Выслуживается перед Россией: почему какие-либо заявления Венгрии не имеют смысла
commentss НОВОСТИ Все новости

Выслуживается перед Россией: почему какие-либо заявления Венгрии не имеют смысла

Помощник Обрана подверг критике вооруженную защиту Украины от агрессии РФ

27 сентября 2024, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Старший помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал решение Украины защищаться от вторжения России "безответственным" и приведшим к большому количеству жертв.

Выслуживается перед Россией: почему какие-либо заявления Венгрии не имеют смысла

Венгрия снова сделала скандальное заявление. Фото из открытых источников

Помощник Виктора Орбана также заявил, что Венгрия в аналогичном случае не взяла бы в руки оружие и не стала сопротивляться.

Очередное скандальное заявление Венгрии прокомментировали в Третьей штурмовой бригаде.

"О позиции действующей власти Венгрии нам давно все известно. Для украинцев заявление о том, что нам не нужно было обороняться от РФ ради сохранения жизни населения, не имеет никакого смысла", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Он отметил, что представители венгерских властей делают соответствующие заявления исключительно, чтобы выслужиться перед Россией.

Военнослужащий добавил, что Западу следует обратить внимание на то, какой у него "надежный и мощный член НАТО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте, сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5384
Теги:

Новости

Все новости