Выставка «Сто вертепов» была развернута в Ватикане

Международная выставка рождественских вертепов 100 Presepi 2020 в Риме в этом году проходит под колоннадой на площади Святого Петра с 13 декабря по 10 января 2021 года. Популярное мероприятие, которое должно было проходить в здании Ватикана на соседней улице Via della Conciliazione, в этом году переместится на улицу из-за карантина, связанного с Сovid-19.

ФОТО: Nemo.Guide

Заняв постоянное место в рождественском календаре Рима, 100 Presepi проходят каждый год вместе с другими выставками вертепов по всей Италии и десятках других стран. Помимо современных реплик традиционных неаполитанских и сицилийских крибов XVIII века, и римских яслей XIX века, существуют современные версии, выполненные из дерева, папье-маше и терракоты, а также нетрадиционные материалы, такие как песок, рис и металл.

По словам организаторов, переезд на площадь святого Петра, предпринятый "в целях соблюдения действующих в настоящее время правил здравоохранения", приведет к "неизбежному сокращению числа экспонатов".

100 Presepi был основан в Риме в 1976 году и традиционно проходил на площади Пьяцца дель Пополо кроме последних трех лет. В этом году его организует Папский совет Ватикана по продвижению новой евангелизации. Подробную информацию о посещении можно найти на сайте 100 Presepi.

Как сообщало издание "Комментарии", Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества. Все будущие мероприятия с участием папы Франциска пройдут без верующих и будут транслироваться онлайн из Ватикана. Посольства при Святом Престоле сообщили об изменении формата проведения литургии, они пройдут в закрытой форме, без присутствия дипломатического сообщества.

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