Ядерное оружие США может оказаться в Восточной Европе - генсек НАТО

В Восточной Европе могут разместить американское ядерное оружие. Об этом сообщает издание УНИАН.

Йенс Столтенберг. Фото: facebook.com/jensstoltenberg

Сегодня, 19 ноября на конференции, которая была организована Немецким атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие Соединённых Штатов Америки может оказаться на территории Восточной Европы.

Как передает СМИ, альянс ожидает, что Германия продолжит оставаться частью системы общего пользования ядерного оружия, однако если она откажется принимать у себя американские ядерные силы, то НАТО придется подыскать другие страны.

"Альтернативой этому может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии" — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что альянс поддерживает мир без ядерного оружия, однако, в то же время, не может допустить, чтобы НАТО было бы безоружным в этом контексте, пока ядерное оружие оставалось в других странах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что готовится новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что в онлайн-формате. По его словам, на ней будет обговариваться тема Украины и активности НАТО у российских границ.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что врачи предупреждают об опасности популярного препарата – аспирина. Препарат принимают как болеутоляющее и для разжижения крови. Кроме того, это лекарство принимают на регулярной основе для снижения риска развития сердечного приступа или инсульта. Перед тем как принимать таблетки, пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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