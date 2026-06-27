Ядерный ответ Москве: Финляндия открывает дорогу оружию НАТО у границ России

Финляндия делает еще один стратегический шаг по углублению интеграции в НАТО. Президент страны Александр Стубб подписал изменения в законодательство о ядерной энергетике, которые снимают запрет на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию государства. Новые нормы вступят в силу уже 1 июля.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Речь идет о поправках, которые позволяют перевозить, поставлять и хранить ядерное вооружение в случаях, если это необходимо для обеспечения национальной обороны. Решение стало продолжением курса Хельсинки на адаптацию своей системы безопасности к стандартам Североатлантического альянса после вступления страны в НАТО в 2023 году.

В правительстве Финляндии подчеркивают, что изменения не означают размещения собственного ядерного арсенала. По словам министра обороны Антти Хяккянена, главная цель реформы — предоставить стране возможность в полной мере использовать потенциал ядерного сдерживания НАТО в условиях ухудшающейся ситуации с безопасностью в Европе.

Финские власти также заверили, что не планируют постоянно размещать на своей территории ядерное оружие союзников. Однако сам факт отмены ограничений существенно расширяет возможности Альянса в северном регионе.

После начала полномасштабной войны России против Украины Финляндия кардинально пересмотрела свою оборонную политику. Отказавшись от многолетнего нейтралитета, страна стала членом НАТО и теперь последовательно перестраивает законодательство под требования коллективной обороны.

Таким образом, у российских границ появляется еще один потенциальный маршрут для переброски ядерных средств союзников, что может стать дополнительным фактором стратегического давления на Москву.

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