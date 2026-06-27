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Ядерна відповідь Москві: Фінляндія відкриває дорогу зброї НАТО біля кордонів Росії

З 1 липня Гельсінкі скасовує багаторічну заборону на транзит та ввезення ядерної зброї, посилюючи стримування Кремля

27 червня 2026, 08:09
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Кравцев Сергей

Фінляндія робить ще один стратегічний крок щодо поглиблення інтеграції до НАТО. Президент країни Александр Стубб підписав зміни до законодавства про ядерну енергетику, які знімають заборону на ввезення та транзит ядерної зброї через територію держави. Нові норми набудуть чинності вже 1 липня.

Ядерна відповідь Москві: Фінляндія відкриває дорогу зброї НАТО біля кордонів Росії

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про поправки, які дозволяють перевозити, постачати та зберігати ядерне озброєння у випадках, якщо це необхідно для забезпечення національної оборони. Рішення стало продовженням курсу Гельсінкі на адаптацію своєї системи безпеки до стандартів Північноатлантичного альянсу після вступу країни до НАТО у 2023 році.

В уряді Фінляндії наголошують, що зміни не означають розміщення власного ядерного арсеналу. За словами міністра оборони Антті Хяккянена, головна мета реформи — надати країні можливість повною мірою використати потенціал ядерного стримування НАТО в умовах погіршення безпекової ситуації в Європі.

Фінська влада також запевнила, що не планує постійно розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників. Однак сам факт скасування обмежень суттєво розширює можливості Альянсу у північному регіоні.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Фінляндія кардинально переглянула свою оборонну політику. Відмовившись від багаторічного нейтралітету, країна стала членом НАТО і тепер послідовно перебудовує законодавство під вимоги колективної оборони.

Таким чином, російські кордони мають ще один потенційний маршрут для перекидання ядерних засобів союзників, що може стати додатковим фактором стратегічного тиску на Москву.

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Джерело: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=6736
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