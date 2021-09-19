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Зачем футболисты румынского Динамо вышли на поле с собачками

В Румынии запустили новую кампанию «Заполните пустоту в своей жизни»

сегодня, 22:30
Автор:

Козлова Альбіна

В Румынии запустили благотворительную кампанию под названием "Заполните пустоту в своей жизни". Об этом сообщает издание Тoday in-24.

Зачем футболисты румынского Динамо вышли на поле с собачками

Футболисты с собачками из приюта, фото из Twitter

Перед игрой на стадион футболисты сборной Румынии в течение года будут выходить с собачками на руках. Они будут выносить собак, содержащихся в общественных приютах для того, чтобы заинтересовать людей брать бездомных животных.

Сообщается, что все 16 команд Лиги перед каждым матчем будут выходить на поле с собаками из разных приютов. На этот раз спортсмены команды Динамо — Бухарест вынесли собак из общественного приюта в Бранешти. Среди щенков много черных, есть пару другого цвета. Собаки сидели на руках довольно спокойно.

Инициатор проведения кампании — Румынская футбольная лига. Цель кампании — способствовать тому, чтобы бездомные собачки нашли своих любящих хозяев. Также администрация футбольной лиги считает, что такими акциями они будут способствовать популяризации животных из приютов по всей стране.

Если зрителям футбола понравится собака, то они должны позвонить на горячую линию. Узнав кличку собаки, которая написанна на платке, они смогут объяснить какое животное хотят забрать. Благодаря платкам с кличками собаку можно будет легко идентифицировать в приюте и забрать домой. Все животные в приютах привиты, стерилизованы, ухожены.

Как сообщал портал "Комментарии", подросток после убийства семьи и собак выложил фото трупов в соцсети. Также убийца заявлял, что готовится совершить такую расправу и в своем учебном заведении. Юноша во время разговора с полицией застрелился сам. Ранее он сообщал о своем намерении убивать рядовых граждан.



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Источник: https://today.in-24.com/sport/News/140005.html
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