Запад хочет остановить войну в Украине: какие события указывают на это

По мнению политического эксперта Валерия Клочко, происходящие на фронте и международной арене события свидетельствуют о желании Запада остановить войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже более двух лет. Фото из открытых источников

"Во-первых, это наступление российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, на Белгородскую и Курскую области. Действия российских добровольцев можно трактовать как формирование Украиной более выгодных для себя позиций на фронте. Во-вторых, Жозеп Боррель, будучи в США, заявил, что ситуация с войной в Украине должна разрешиться весной-летом, а помощь Киеву должна быть перманентной. В-третьих, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готовится новый законопроект о помощи, которая будет предоставляться Украине в виде кредитов или ленд-лиза. В-четвертых, на фоне политического кризиса в США мы видим очень активную позицию Эмманюэля Макрона, заговорившего о возможности отправки в Украину иностранных войск", — заявил политексперт.

Он считает, что перечисленные события указывают на то, что Запад и Украина формируют переговорную позицию из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.