Запад хочет остановить войну в Украине: какие события указывают на это

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Марьян Ощановский
По мнению политического эксперта Валерия Клочко, происходящие на фронте и международной арене события свидетельствуют о желании Запада остановить войну в Украине.
Война в Украине продолжается уже более двух лет. Фото из открытых источников
Он считает, что перечисленные события указывают на то, что Запад и Украина формируют переговорную позицию из РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.
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