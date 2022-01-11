logo

BTC/USD

42782.97

ETH/USD

3231.54

LTC/USD

131.56

USD/UAH

27.70

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Запрет действовал 40 лет: в Греции разрешили представителям ЛГБТ стать донорами крови
commentss НОВОСТИ Все новости

Запрет действовал 40 лет: в Греции разрешили представителям ЛГБТ стать донорами крови

ЛГБТ- представители в Греции также могут стать донорами крови

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Греческие власти дали разрешение на донорство крови для представителей ЛГБТ. Запреты на данную процедуру действовали в Греции более четырех десятилетий. Об этом информирует Ekathimerini .

Запрет действовал 40 лет: в Греции разрешили представителям ЛГБТ стать донорами крови

Донор крови (фото из открытых источников)

Глава Минздрава этой страны Танос Плеврис поставил свою подпись под соответствующим указом, где оговаривается новая форма, которую должна заполнить добровольные доноры крови. Теперь в этом документе будет исключен пункт, который запрещает сдавать кровь грекам, имевшим сексуальные отношения с представителями своего пола.

При этом представители власти многих стран ввели контроль за сдатчиками крови после эпидемий ВИЧ и СПИДа еще в конце прошлого века. Греческие власти ввели соответствующие запреты на донорство для представителей сексуальных меньшинств еще с 1977 года.

Важно, что такие ограничения продолжают действовать на территории таких стран, как Иран, Китай и Турция.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули. В Испании многие футбольные фанаты считают украинца Романа Зозулю нацистом и радикалом. Причина в нежелании некоторых испанских граждан видеть украинца в составе любого из их футбольных клубов. Занимающий позицию нападающего украинский футбольный игрок Роман Зозуля попал в уже не первый международный скандал, связанный с Испанией. Зозуля собирается заключить двухлетний контракт с командой Фуэнлабрада, но против этого выступают представители местного ЛГБТ-общества. P redstavnyky НПО Fuenla Entiende в поддержку сексуальных меньшинств, сказал , что игрок неоднократно был замечен в поддержке радикальных военных организаций.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1175255/ban-on-gay-or-bisexual-men-giving-blood-lifted/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!