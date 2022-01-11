Греческие власти дали разрешение на донорство крови для представителей ЛГБТ. Запреты на данную процедуру действовали в Греции более четырех десятилетий. Об этом информирует Ekathimerini .

Донор крови (фото из открытых источников)

Глава Минздрава этой страны Танос Плеврис поставил свою подпись под соответствующим указом, где оговаривается новая форма, которую должна заполнить добровольные доноры крови. Теперь в этом документе будет исключен пункт, который запрещает сдавать кровь грекам, имевшим сексуальные отношения с представителями своего пола.

При этом представители власти многих стран ввели контроль за сдатчиками крови после эпидемий ВИЧ и СПИДа еще в конце прошлого века. Греческие власти ввели соответствующие запреты на донорство для представителей сексуальных меньшинств еще с 1977 года.

Важно, что такие ограничения продолжают действовать на территории таких стран, как Иран, Китай и Турция.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули. В Испании многие футбольные фанаты считают украинца Романа Зозулю нацистом и радикалом. Причина в нежелании некоторых испанских граждан видеть украинца в составе любого из их футбольных клубов. Занимающий позицию нападающего украинский футбольный игрок Роман Зозуля попал в уже не первый международный скандал, связанный с Испанией. Зозуля собирается заключить двухлетний контракт с командой Фуэнлабрада, но против этого выступают представители местного ЛГБТ-общества. P redstavnyky НПО Fuenla Entiende в поддержку сексуальных меньшинств, сказал , что игрок неоднократно был замечен в поддержке радикальных военных организаций.

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