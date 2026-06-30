Защита для беглецов от призыва: Венгрия обещает убежище закарпатцам, несмотря на потенциальные решения ЕС

Венгерские власти выступили категорически против новой инициативы Европейской комиссии, предлагающей лишить права на временную защиту в странах ЕС украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Официальный Будапешт дал понять, что не намерен выполнять подобные директивы, если они будут утверждены на общеевропейском уровне.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал глава венгерского правительства Петер Мадяр, выступая во время острых политических дебатов в стенах национального парламента.

"Венгрия ни в коем случае не поддерживает намерения Еврокомиссии по лишению защиты военнообязанных украинских граждан", — четко обозначил позицию государства премьер-министр.

Он особо подчеркнул, что Будапешт готов действовать вопреки воле Брюсселя для сохранения собственной гуманитарной политики. По словам лидера страны, венгерская сторона продолжит принимать ищущих безопасности на ее территории.

"Даже если Европейский Союз примет это ограничение, мы все равно будем обеспечивать право на статус беженца для жителей Закарпатья, которые будут прибывать в нашу страну с целью избежать призыва в армию", — подчеркнул Петер Мадяр.

Такая позиция Будапешта перекликается с замечаниями правозащитных институций. Напомним, что ранее Комиссар Совета Европы по правам человека также подверг жесткой критике идею выборочного лишения прав беженцев. В профильном ведомстве официально заявили, что любые попытки отказать в предоставлении убежища украинским мужчинам только на основании их призывного возраста откровенно дискриминационны и нарушают международные нормы.

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