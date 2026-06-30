Захист для втікачів від призову: Угорщина обіцяє прихисток закарпатцям попри потенційні рішення ЄС

Угорська влада виступила категорично проти нової ініціативи Європейської комісії, яка пропонує позбавити права на тимчасовий захист у країнах ЄС українських чоловіків, які підлягають мобілізації. Офіційний Будапешт дав зрозуміти, що не збирається виконувати подібні директиви, якщо вони будуть затверджені на загальноєвропейському рівні.

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Відповідну заяву зробив голова угорського уряду Петер Мадяр, виступаючи під час гострих політичних дебатів у стінах національного парламенту.

"Угорщина в жодному разі не підтримує наміри Єврокомісії щодо позбавлення захисту військовозобов’язаних українських громадян", — чітко окреслив позицію держави прем'єр-міністр.

Він окремо підкреслив, що Будапешт готовий діяти всупереч волі Брюсселя задля збереження власної гуманітарної політики. За словами лідера країни, угорська сторона продовжить приймати тих, хто шукає безпеки на її території.

"Навіть якщо Європейський Союз ухвалить це обмеження, ми все одно будемо забезпечувати право на статус біженця для мешканців Закарпаття, які прибуватимуть до нашої країни з метою уникнути призову до армії", — наголосив Петер Мадяр.

Така позиція Будапешта перегукується із зауваженнями правозахисних інституцій. Нагадаємо, що раніше Комісар Ради Європи з прав людини також піддав жорсткій критиці ідею вибіркового позбавлення прав біженців. У профільному відомстві офіційно заявили, що будь-які спроби відмовити у наданні прихистку українським чоловікам лише на підставі їхнього призовного віку є відверто дискримінаційними та порушують міжнародні норми.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі розгорівся гучний суспільний скандал через дії працівників Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП. Військові затримали та доставили до збірного пункту чоловіка, який за рішенням суду є єдиним вихователем своєї маленької доньки. Поки батько перебував у військкоматі, дитина залишилася в дитячому садку без нагляду рідних.