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Затишье перед бурями в США и почему неизбежна великая война в Европе

Испытание для Вашингтона: Андрей Коваленко рассказал, почему миротворческие планы Трампа потеряют актуальность после ноября

13 октября 2026, 13:09
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Недилько Ксения

Украина стратегически поддерживает инициативы президента США, включая идеи об энергетическом затишье, прекращении боевых действий и прямых переговорах с Кремлем, а потому публичные споры вокруг этих заявлений пока лишены смысла. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, анализируя последние дипломатические сигналы из Вашингтона.

Затишье перед бурями в США и почему неизбежна великая война в Европе

Иллюстративное фото

Несмотря на готовность Киева к компромиссам, ключевым фактором остается реальная возможность Белого дома контролировать поведение страны-агрессора. Военно-политическое руководство Украины серьезно сомневается, что американское лидерство сможет сдержать агрессивные намерения Кремля.

"Сможет ли Трамп обеспечить выполнение Россией объявленного им энергетического перемирия? Пока нет, — констатирует глава ЦПД Андрей Коваленко. – Но вдруг, если окажется, что оно заработает – отлично. В России немало других целей".

Офицер Сил обороны ясно дал понять: если российская армия продолжит терроризировать украинские города обстрелами критической инфраструктуры, силы обороны будут вынуждены предпринимать симметричные шаги.

"Я уверен, что путин не откажется от этой идеи, — подчеркивает руководитель ведомства, — придется бить в ответ".

Глава Центра пояснил, что российский диктатор рассматривает удары по топливно-энергетическому комплексу Украины как инструмент полного уничтожения нашего государства. Россияне накопили колоссальные ресурсы и готовы нести внутренние убытки ради этой цели.

"И вот здесь проверяется настоящее влияние США, — отмечает Андрей Коваленко, — смогут ли в таких условиях предотвратить эскалацию?".

Аналитик отметил, что у нынешней геополитической активности Белого дома есть четкие временные ограничения, обусловленные внутренними политическими процессами в самих Соединенных Штатах.

"Все, что происходит сейчас – это до ноября, – резюмирует Андрей Коваленко. — После промежуточных выборов в ноябре у Трампа будут совсем другие проблемы, внутренние в США. И миротворчество отойдет на второй или на третий план".

Однако самый тревожный прогноз руководителя ЦПД касается европейского континента. Он убежден, что попытки западных стран дистанцироваться от конфликта и задобрить агрессора лишь приближают глобальную катастрофу.

"К сожалению, я все больше уверен, что до мира мы дойдем после того, как война перевернется на Европу, чего европейцы очень не хотят", — заключает глава СНБО.

По его словам, отсрочка решительных действий не спасает от противостояния, а лишь делает будущее столкновение более кровавым. Европа имела реальный шанс ликвидировать путинский режим еще в 2022 году, а теперь искусственная затяжка неизбежно приведет к более жестокому развитию событий на европейских территориях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами активно продвигаются к созданию единой дипломатической платформы, которая должна положить конец боевым действиям в Украине.



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