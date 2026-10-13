Затишшя перед бурями в США та чому неминуча велика війна в Європі

Україна стратегічно підтримує ініціативи президента США, включаючи ідеї про енергетичне затишшя, припинення бойових дій та прямі переговори з Кремлем, а тому публічні суперечки навколо цих заяв наразі позбавлені сенсу. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, аналізуючи останні дипломатичні сигнали з Вашингтона.

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Попри готовність Києва до компромісів, ключовим фактором залишається реальна спроможність Білого дому контролювати поведінку країни-агресора. Військово-політичне керівництво України має серйозні сумніви, що американське лідерство зможе стримати агресивні наміри Кремля.

"Чи здатен Трамп забезпечити виконання росією оголошеного ним енергетичного перемирʼя? Поки що, ні, — констатує очільник ЦПД Андрій Коваленко. — Але раптом, якщо виявиться, що воно запрацює — чудово. На росії чимало інших цілей".

Офіцер Сил оборони чітко дав зрозуміти: якщо російська армія продовжить тероризувати українські міста обстрілами критичної інфраструктури, сили оборони будуть змушені здійснювати симетричні кроки.

"Я певен, що путін не відмовиться від цієї ідеї, — підкреслює керівник відомства, — доведеться бити у відповідь".

Голова Центру пояснив, що російський диктатор розглядає удари по паливно-енергетичному комплексу України як інструмент повного знищення нашої держави. Росіяни накопичили колосальні ресурси та готові зазнавати внутрішніх збитків заради цієї мети.

"І ось тут перевіряється справжній вплив США, — наголошує Андрій Коваленко, — чи зможуть в таких умовах запобігти ескалації?".

Аналітик зауважив, що нинішня геополітична активність Білого дому має чіткі часові обмеження, зумовлені внутрішніми політичними процесами в самих Сполучених Штатах.

"Все, що відбувається зараз — це до листопада, — резюмує Андрій Коваленко. — Після проміжних виборів у листопаді в Трампа будуть зовсім інші проблеми, внутрішні в США. І миротворчість відійде на другий, чи на третій план".

Проте найтривожніший прогноз керівника ЦПД стосується європейського континенту. Він переконаний, що спроби західних країн дистанціюватися від конфлікту та задобрити агресора лише наближають глобальну катастрофу.

"На жаль, я все більше певен, що до миру ми дійдемо після того, як війна перекинеться на Європу, чого європейці дуже не хочуть", — підсумовує топпосадовець РНБО.

За його словами, відтермінування рішучих дій не рятує від протистояння, а лише робить майбутнє зіткнення кривавішим. Європа мала реальний шанс ліквідувати путінський режим ще у 2022 році, а тепер штучне затягування неминуче призведе до значно жорстокішого розвитку подій на європейських теренах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сполучені Штати Америки разом із європейськими партнерами активно просуваються до створення єдиної дипломатичної платформи, яка має покласти край бойовим діям в Україні.