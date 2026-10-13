Затишшя перед бурями в США та чому неминуча велика війна в Європі

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Недилько Ксения
Україна стратегічно підтримує ініціативи президента США, включаючи ідеї про енергетичне затишшя, припинення бойових дій та прямі переговори з Кремлем, а тому публічні суперечки навколо цих заяв наразі позбавлені сенсу. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, аналізуючи останні дипломатичні сигнали з Вашингтона.
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Попри готовність Києва до компромісів, ключовим фактором залишається реальна спроможність Білого дому контролювати поведінку країни-агресора. Військово-політичне керівництво України має серйозні сумніви, що американське лідерство зможе стримати агресивні наміри Кремля.
Офіцер Сил оборони чітко дав зрозуміти: якщо російська армія продовжить тероризувати українські міста обстрілами критичної інфраструктури, сили оборони будуть змушені здійснювати симетричні кроки.
Голова Центру пояснив, що російський диктатор розглядає удари по паливно-енергетичному комплексу України як інструмент повного знищення нашої держави. Росіяни накопичили колосальні ресурси та готові зазнавати внутрішніх збитків заради цієї мети.
Аналітик зауважив, що нинішня геополітична активність Білого дому має чіткі часові обмеження, зумовлені внутрішніми політичними процесами в самих Сполучених Штатах.
Проте найтривожніший прогноз керівника ЦПД стосується європейського континенту. Він переконаний, що спроби західних країн дистанціюватися від конфлікту та задобрити агресора лише наближають глобальну катастрофу.
За його словами, відтермінування рішучих дій не рятує від протистояння, а лише робить майбутнє зіткнення кривавішим. Європа мала реальний шанс ліквідувати путінський режим ще у 2022 році, а тепер штучне затягування неминуче призведе до значно жорстокішого розвитку подій на європейських теренах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сполучені Штати Америки разом із європейськими партнерами активно просуваються до створення єдиної дипломатичної платформи, яка має покласти край бойовим діям в Україні.