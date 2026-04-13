logo

BTC/USD

71583

ETH/USD

2210.75

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Зажигательные танцы Венгрии: Сеть покорил политик, празднующий проигрыш Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Зажигательные танцы Венгрии: Сеть покорил политик, празднующий проигрыш Орбана

Зажигательные танцы хирурга Жолта Хегедюша: Как потенциальный чиновник Петера Мадяра празднует успех на выборах

13 апреля 2026, 14:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В сети стремительно набирает популярность видео с участием Жолта Хегедюша – известного хирурга-ортопеда и ключевой фигуры в команде оппозиционного лидера Петера Мадяра. На кадрах видно, как потенциальный министр здравоохранения от партии Тиса эмоционально празднует электоральный успех своей политической силы.

Зажигательные танцы Венгрии: Сеть покорил политик, празднующий проигрыш Орбана

Виктор Орбан

Пользователи распространяют кадры, отмечая, что это "ничего необычного – просто потенциальный министр здравоохранения Венгрии празднует победу своих на выборах". Несмотря на неформальную атмосферу видео, Хегедюш – серьезная политическая фигура. По данным медиа, именно этот специалист сейчас "разрабатывает реформу здравоохранения от партии Тиса".

"Видео зажигательных танцев хирурга-ортопеда Жолта Хегедюша" стало символом триумфа оппозиции, пытающейся изменить политический ландшафт страны. Пока кадры вирусятся в интернете, медицинское сообщество и избиратели ожидают официальных шагов команды Мадяра в реформировании отрасли.

                                                                                                                                             

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, несмотря на победу Петера Мадяра на последних выборах, Венгрия, вероятно, продолжит сотрудничество с Россией, по крайней мере, на время. Это связано с энергетической зависимостью Будапешта от Москвы, которая потребует поддержания определенных связей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития и кандидат политических наук Игорь Рейтерович.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости