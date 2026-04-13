В сети стремительно набирает популярность видео с участием Жолта Хегедюша – известного хирурга-ортопеда и ключевой фигуры в команде оппозиционного лидера Петера Мадяра. На кадрах видно, как потенциальный министр здравоохранения от партии Тиса эмоционально празднует электоральный успех своей политической силы.

Пользователи распространяют кадры, отмечая, что это "ничего необычного – просто потенциальный министр здравоохранения Венгрии празднует победу своих на выборах". Несмотря на неформальную атмосферу видео, Хегедюш – серьезная политическая фигура. По данным медиа, именно этот специалист сейчас "разрабатывает реформу здравоохранения от партии Тиса".

"Видео зажигательных танцев хирурга-ортопеда Жолта Хегедюша" стало символом триумфа оппозиции, пытающейся изменить политический ландшафт страны. Пока кадры вирусятся в интернете, медицинское сообщество и избиратели ожидают официальных шагов команды Мадяра в реформировании отрасли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на победу Петера Мадяра на последних выборах, Венгрия, вероятно, продолжит сотрудничество с Россией, по крайней мере, на время. Это связано с энергетической зависимостью Будапешта от Москвы, которая потребует поддержания определенных связей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития и кандидат политических наук Игорь Рейтерович.