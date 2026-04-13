Запальні танці Угорщини: Мережу підкорив політик, який святкує програш Орбана
Запальні танці Угорщини: Мережу підкорив політик, який святкує програш Орбана

Запальні танці хірурга Жолта Хегедюша: Як потенційний урядовець Петера Мадяра святкує успіх на виборах

13 квітня 2026, 14:56
Недилько Ксения

У мережі стрімко набирає популярність відео з участю Жолта Хегедюша — відомого хірурга-ортопеда та ключової фігури в команді опозиційного лідера Петера Мадяра. На кадрах видно, як потенційний міністр охорони здоров’я від партії "Тиса" емоційно святкує електоральний успіх своєї політичної сили.

Віктор Орбан

Користувачі поширюють кадри, зазначаючи, що це "нічого незвичного — просто потенційний міністр охорони здоров’я Угорщини святкує перемогу "своїх" на виборах". Попри неформальну атмосферу відео, Хегедюш є серйозною політичною фігурою. За даними медіа, саме цей фахівець зараз "розробляє реформу охорони здоров’я від партії "Тиса"".

"Відео запальних танців хірурга-ортопеда Жолта Хегедюша" стало символом тріумфу опозиції, яка намагається змінити політичний ландшафт країни. Поки кадри вірусяться в інтернеті, медична спільнота та виборці очікують на офіційні кроки команди Мадяра у реформуванні галузі.

                                                                                                                                            

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попри перемогу Петера Мадяра на останніх виборах, Угорщина, ймовірно, продовжить співпрацю з Росією, принаймні на певний час. Це пов'язано з енергетичною залежністю Будапешта від Москви, яка вимагатиме підтримання певних зв'язків. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку та кандидат політичних наук Ігор Рейтерович.                                                                             



