Зеленский может впервые посетить европейскую страну, которая пытается дружить с РФ
Зеленский может впервые посетить европейскую страну, которая пытается дружить с РФ

Первый визит украинского президента с начала войны может стать сигналом нового этапа отношений между Сербией и Украиной

19 мая 2026, 12:36
Кравцев Сергей

В Сербии ожидают прибытия украинской делегации уже в конце этой недели, а возглавить ее, по данным дипломатических источников, может лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил сербский телеканал N1, отметив, что такой визит может стать историческим событием для отношений двух стран.

Если информация подтвердится, это будет первый визит Зеленского в Сербию с момента его избрания в 2019 году, а также первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Впрочем, источники подчеркивают, что из-за продолжающейся войны ситуация остается непредсказуемой, поэтому поездка может быть отменена в любой момент.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны Белграда или Киева, дипломатические круги в сербской столице уже активно обсуждают возможные результаты встречи. Одним из ключевых итогов визита может стать подписание меморандума о взаимопонимании в сфере торгового сотрудничества между Украиной и Сербией.

Такой шаг может свидетельствовать о попытке обеих стран активизировать экономические контакты на фоне сложной геополитической ситуации в Европе. Для Белграда, который традиционно старается сохранять баланс между Западом и Россией, возможный приезд Зеленского станет особенно чувствительным политическим сигналом.

С начала войны Сербия неоднократно оказывалась под давлением Евросоюза из-за отношений с Москвой. При этом Белград официально поддерживает территориальную целостность Украины и участвует в ряде международных инициатив по поддержке Киева.

Возможный визит Зеленского может стать не только дипломатической сенсацией, но и важным индикатором изменения политических настроений на Балканах, где влияние России традиционно остается сильным.

Вучич и Путин коварно наплевали на санкции: стало известно о неожиданном шаге.




Источник: https://n1info.rs/vesti/volodimir-zelenski-u-srbiji-vucic/
