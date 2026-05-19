Головна Новини Світ Європа
Зеленський може вперше відвідати європейську країну, яка намагається товаришувати з РФ

Перший візит українського президента з початку війни може стати сигналом нового етапу відносин між Сербією та Україною.

19 травня 2026, 12:36
Кравцев Сергей

У Сербії очікують на прибуття української делегації вже наприкінці цього тижня, а очолити її, за даними дипломатичних джерел, може особисто президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив сербський телеканал N1, наголосивши, що такий візит може стати історичною подією для відносин двох країн.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший візит Зеленського до Сербії з моменту його обрання у 2019 році, а також перший із початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році. Втім, джерела підкреслюють, що через війну, що триває, ситуація залишається непередбачуваною, тому поїздка може бути скасована в будь-який момент.

Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження з боку Белграда чи Києва, дипломатичні кола у сербській столиці вже активно обговорюють можливі результати зустрічі. Одним із ключових підсумків візиту може стати підписання меморандуму про взаєморозуміння у сфері торгівельної співпраці між Україною та Сербією.

Такий крок може свідчити спробу обох країн активізувати економічні контакти на тлі складної геополітичної ситуації в Європі. Для Белграда, який традиційно намагається зберігати баланс між Заходом та Росією, можливий приїзд Зеленського стане особливо чутливим політичним сигналом.

З початку війни Сербія неодноразово чинилася під тиском Євросоюзу через відносини з Москвою. При цьому Белград офіційно підтримує територіальну цілісність України та бере участь у низці міжнародних ініціатив щодо підтримки Києва.

Можливий візит Зеленського може стати не лише дипломатичною сенсацією, а й важливим індикатором зміни політичних настроїв на Балканах, де вплив Росії традиційно залишається сильним.

Джерело: https://n1info.rs/vesti/volodimir-zelenski-u-srbiji-vucic/
