Зеленский назвал численность армии, которую Украина предлагает Европе

Идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и была предложена европейским партнерам как ответ на рост угроз безопасности на континенте. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, речь идет о формировании совместной армии численностью не менее 3 миллионов военных.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Глава государства подчеркнул, что такая инициатива не является конкуренцией Соединенным Штатам или Североатлантическому альянсу. Напротив, оно должно укрепить европейскую составляющую коллективной безопасности.
Президент отметил, что Украина может стать одним из ключевых частей таких сил в случае политической поддержки со стороны европейских лидеров. При этом речь идет не только о численности личного состава, но и о системном обмене военными технологиями и опытом.
По словам Зеленского, Украина уже делится с партнерами боевым опытом, полученным в войне с Россией, в частности, в сфере противовоздушной обороны и перехвата воздушных целей. В ответ союзники предоставляют разведданные и другие критически важные возможности.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что концепция Вооруженных сил Европы предполагает не только совместную армию, но и сеть складов вооружения, систем ПВО и военных технологий по всему континенту, что существенно повысит уровень общеевропейской безопасности.
