Зеленский назвал численность армии, которую Украина предлагает Европе

Идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и была предложена европейским партнерам как ответ на рост угроз безопасности на континенте. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, речь идет о формировании совместной армии численностью не менее 3 миллионов военных.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что такая инициатива не является конкуренцией Соединенным Штатам или Североатлантическому альянсу. Напротив, оно должно укрепить европейскую составляющую коллективной безопасности.

"Иметь Вооруженные силы Европы – это не значит конкурировать с Америкой. Это означает, что Европа как отдельный континент должна иметь свою сильную армию. Это не разрушает и не заменяет НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина может стать одним из ключевых частей таких сил в случае политической поддержки со стороны европейских лидеров. При этом речь идет не только о численности личного состава, но и о системном обмене военными технологиями и опытом.

По словам Зеленского, Украина уже делится с партнерами боевым опытом, полученным в войне с Россией, в частности, в сфере противовоздушной обороны и перехвата воздушных целей. В ответ союзники предоставляют разведданные и другие критически важные возможности.

"Без нашего военного опыта некоторые страны даже не знали, как реально работает их оружие. Благодаря Украине эти системы дорабатываются", – отметил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что концепция Вооруженных сил Европы предполагает не только совместную армию, но и сеть складов вооружения, систем ПВО и военных технологий по всему континенту, что существенно повысит уровень общеевропейской безопасности.

