Зеленський назвав чисельність армії, яку Україна пропонує Європі

Ідея створення Збройних сил Європи належить Україні та була запропонована європейським партнерам як відповідь на зростання безпекових загроз на континенті. Про це президент Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, йдеться про формування спільної армії чисельністю щонайменше 3 мільйони військових.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що така ініціатива не є конкуренцією Сполученим Штатам чи Північноатлантичному альянсу. Навпаки, вона має зміцнити європейську складову колективної безпеки.

"Мати Збройні сили Європи – це не означає конкурувати з Америкою. Це означає, що Європа як окремий континент повинна мати власну сильну армію. Це не руйнує і не замінює НАТО", — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна може стати одним із ключових елементів таких сил у разі політичної підтримки з боку європейських лідерів. При цьому йдеться не лише про чисельність особового складу, а й про системний обмін військовими технологіями та досвідом.

За словами Зеленського, Україна вже ділиться з партнерами бойовим досвідом, здобутим у війні з Росією, зокрема у сфері протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей. У відповідь союзники надають розвіддані та інші критично важливі можливості.

"Без нашого воєнного досвіду деякі країни навіть не знали б, як реально працює їхня зброя. Завдяки Україні ці системи доопрацьовуються", — зазначив президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що концепція Збройних сил Європи передбачає не лише спільну армію, а й мережу складів озброєння, систем ППО та військових технологій по всьому континенту, що суттєво підвищить рівень загальноєвропейської безпеки.

