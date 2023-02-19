logo

BTC/USD

24613.09

ETH/USD

1695.25

LTC/USD

99.37

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Зеленский сделал предложение Виктору Орбану
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал предложение Виктору Орбану

Зеленский пригласил Орбана приехать в Украину, чтобы решить спорные вопросы между двумя странами.

сегодня, 08:55 comments1541
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить с визитом Киев. Украинские власти надеются, что глава правительства Венгрии сможет приехать в столицу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода", которая взяла интервью у заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Зеленский сделал предложение Виктору Орбану

Зеленский и Орбан в Брюсселе. Фото из открытых источников

Игорь Жовква сообщил, что находился на встрече между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время состоявшегося 9 февраля визита президента Украины в Брюссель. Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что Орбан первым подошел к Зеленскому и пожал ему руку. По словам Жовквы, лидеры обеих стран обсудили путь евроинтеграции Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, президент Украины сделал предложение Виктору Орбану, чтобы премьер-министр Венгрии посетил Украину. В ходе визита Зеленский хочет решить проблемные вопросы с венгерским лидером.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию", — говорит Жовква и добавил, что "премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь".

Напомним, что премьер-министр Венгрии сообщил Киев о том, что его страна примет Украину в ЕС после решения вопроса венгров в Украине. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководителей стран, если Виктор Орбан примет предложение Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между США и Венгрией.

Также "Комментарии" писали, что Орбан впал в очередной скандал, намекнув, что Украины не существует.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-orban-zaproshennia-kyiv/32276558.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!