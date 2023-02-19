Зеленский сделал предложение Виктору Орбану

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить с визитом Киев. Украинские власти надеются, что глава правительства Венгрии сможет приехать в столицу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода", которая взяла интервью у заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Зеленский и Орбан в Брюсселе. Фото из открытых источников

Игорь Жовква сообщил, что находился на встрече между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время состоявшегося 9 февраля визита президента Украины в Брюссель. Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что Орбан первым подошел к Зеленскому и пожал ему руку. По словам Жовквы, лидеры обеих стран обсудили путь евроинтеграции Украины.

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Кроме того, президент Украины сделал предложение Виктору Орбану, чтобы премьер-министр Венгрии посетил Украину. В ходе визита Зеленский хочет решить проблемные вопросы с венгерским лидером.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию", — говорит Жовква и добавил, что "премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь".

Напомним, что премьер-министр Венгрии сообщил Киев о том, что его страна примет Украину в ЕС после решения вопроса венгров в Украине. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководителей стран, если Виктор Орбан примет предложение Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между США и Венгрией.

Также "Комментарии" писали, что Орбан впал в очередной скандал, намекнув, что Украины не существует.





