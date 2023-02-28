Женщина распространяла фейки о военных НАТО, которые должны были расстрелять детей: суд вынес приговор

Гражданка Чехии Яна Петеркова пыталась с помощью дезинформации вызвать панику в стране и утверждала, что войска НАТО расстреливают детей. Суд Праги принял решение и приговорил чешку к двум годам условно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Czech Radio.

Суд вынес приговор чешской эксжурналистке. Фото из открытых источнико

Бывшая журналистка распространяла видеоматериалы в социальной сети, где рассказывала, что якобы войска НАТО войдут в Чехию и начнут "стрелять в детей, пытающихся попасть на детские площадки".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме таких фейковых сообщений Яна Петеркова также была противницей вакцинации и рассказывала, что люди, которые откажутся от прививок, будут расстреляны. Также Петеркова без каких-либо доказательств утверждала, что вакцина от коронавируса убивает пожилых людей. На видео гражданка Чехии обвинила руководство страны и назвала правительство "фашистами".

После оглашения приговора суда Праги, Яна Петеркова не признала вину и заявила, что в своих видеоматериалах она излагала свое личное мнение и добавила, что это якобы руководство Чехии распространяло сообщения, вызвавшие панику у граждан страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый лидер Чехии Петр Павел высказался об украинской армии. Будущий президент Чехии назвал ее самой опытной на европейском континенте.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля, который ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям. Несмотря на то, что армия РФ полностью не контролирует ни одну украинскую область, Песков заявил, что это части Российской Федерации.



