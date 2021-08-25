Жгли шины: в Нидерландах протестуют против беженцев из Афганистана

Во вторник, 24 августа, голландцы вышли на протесты против приема беженцев из Афганистана. Об этом сообщает издание Tellerreport.



В Нидерландах протестуют против беженцев из Афганистана, фото из открытых источников

Сообщается, что в центре приема беженцев, который расположен на территории Нидерландов, во время протестов местные жители жгли автомобильные шины.

У здания приемного центра в военном городке в Харскампе собралось 250 мирных демонстрантов, вечером они начали жечь шины. Некоторые протестующие выкрикивали лозунги, такие как: "Прежде всего наши люди" и "Харскамп принадлежит нам".

Протест осудили как министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг, так и министр обороны Анк Бийлевельд.

"Это ужасно, эти люди должны прежде посмотреть телевидение, чтобы увидеть, что происходит в других частях мира", — сказала Бийлевель д.

Толпу разогнала местная полиция. Правоохранители дежурили у здания центра в течение ночи.

Около 800 беженцев из Афганистана находятся в военном лагере, который является одним из четырех центров приема в случае чрезвычайных ситуаций, который был создан правительством Нидерландов.

Известно, что Голландское центральное агентство по вопросам приема лиц ищущих убежища планирует открыть четвертый приют для переселенцев из Афганистана в Неймегене. Там разместят от 750 до 1000 человек. Три таких центра уже действуют в Зуткампе, Хейсе и Эде. Сейчас эвакуированые афганцы находятся на трех военных базах Нидерландов. Сотни беженцев прибыли на самолетах в страну в конце августа.



По словам пресс-секретаря полиции, никого из протестующих полицейские не задержали и никому не вручили штрафы.



Как сообщал портал "Комментарии", президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с нарастающей опасностью, поскольку они пытались завершить эвакуацию до предельного срока 31 августа.

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