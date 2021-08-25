Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью

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Хмільовська Інна
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с нарастающей опасностью, поскольку они пытались завершить эвакуацию до предельного срока 31 августа, а агентства помощи предупреждали о гуманитарном кризисе для населения. Об этом пишет Reuters.
Эвакуация афганцев, фото с открытых источников
Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа, за день до того, как талибы вошли в столицу Кабул.
Страны Запада сейчас спешат завершить авиаперевозки до истечения предельного срока вывода иностранных войск в соответствии с соглашением, заключенным с талибами в прошлом году, о прекращении длинной войны в Америке.
Пока основное внимание уделяется тем людям, которые пытаются убежать. Более 14 миллионов жителей республики могут столкнуться с голодом в ближайшем будущем, риск болезней и преследований растет для остального населения после окончания хаотического оттока из аэропорта Кабула.
Население Афганистана оценивается в 36 миллионов, хотя перепись не завершали в течение более чем 40 лет войны и перемещения беженцев.
Как ранее писал портал "Комментарии", Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане.
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