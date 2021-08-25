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Главная Новости Мир США Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью
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Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью

Байден говорит, что эвакуация афганцев на правильном пути

сегодня, 12:15
Автор:

Хмільовська Інна

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с нарастающей опасностью, поскольку они пытались завершить эвакуацию до предельного срока 31 августа, а агентства помощи предупреждали о гуманитарном кризисе для населения. Об этом пишет Reuters.

Байден заявил, что американские войска в Афганистане столкнулись с особой опасностью

Эвакуация афганцев, фото с открытых источников

Соединенные Штаты и их союзники эвакуировали более 70 тысяч человек, включая их граждан, персонал НАТО и афганцев, которые находятся в зоне риска, с 14 августа, за день до того, как талибы вошли в столицу Кабул.

Страны Запада сейчас спешат завершить авиаперевозки до истечения предельного срока вывода иностранных войск в соответствии с соглашением, заключенным с талибами в прошлом году, о прекращении длинной войны в Америке.

"Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше. Каждый день операций создает дополнительный риск для наших войск", - сказал Байден во вторник.

Пока основное внимание уделяется тем людям, которые пытаются убежать. Более 14 миллионов жителей республики могут столкнуться с голодом в ближайшем будущем, риск болезней и преследований растет для остального населения после окончания хаотического оттока из аэропорта Кабула.

"Наступает опасность через несколько лет засухи, конфликтов, ухудшения экономики, осложненных COVID", — сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, Reuters в Дохе, призывая международное сообщество пожертвовать 200 миллионов долларов продовольственной помощи.

Население Афганистана оценивается в 36 миллионов, хотя перепись не завершали в течение более чем 40 лет войны и перемещения беженцев.

Как ранее писал портал "Комментарии", Байден сделал неожиданное заявление о военных США в Афганистане.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghanistan-faces-humanitarian-crisis-airlift-deadline-looms-2021-08-25/
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