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Главная Новости Мир Европа Жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса
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Жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса

По официальным данным, во всей Британии живет не более 50 таких грызунов

сегодня, 09:34
Автор:

Елизавета Черных

В столице Шотландии Эдинбурге местному жителю удалось сделать фотографии редкого грызуна — белку-альбиноса. 

Жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса

ФОТО: Из открытых источников

51-летний мужчина сообщил, что белоснежная белка — частный гость в его дворе. Он наблюдает грызуна на прилегающей к дому территории уже на протяжении четырех лет. Белка часто появляется у дома мужчины, и он кормит ее орешками. Шотландец даже дал ей имя — он назвал грызуна-альбиноса Лекси. 

"Я собирался в магазин, а онa бегала по двору. К счастью, я взял с собой фотоаппарат. Мне показалось, что она была в хорошем настроении и даже позировaла для нескольких фотогрaфий. Обычно я вижу ее несколько раз в неделю, но иногда она пропадает на неделю-две. Всегда приятно видеть, когдa онa возврaщается", — рассказал мужчина.

Белки-альбиносы — достаточно редкое явление, потому как верoятнoсть рождения такого грызуна составляет 1 к 100 тысячам. По официальным данным, на территории всей Англии проживает приблизительно 50 белок-альбиносов. 

По словам исследователей, у таких белок очень маленькие шансы выживать в дикой природе, так как из-за окраса их легче заметить хищнику. Их непривычный, как для белок, цвет обусловлен отсутствием меланина, который отвечает за пигментацию кожи, глаз и волос. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученым удалось обнаружить новый вид хищных животных — гребневиков. Этот вид морских обитателей напоминает луковицу с двумя щупальцами. На сегодняшний день существует около 150 видов гребневиков. Стоит отметить, что эти животные не такие безобидные как медузы и могут представлять опасность для человека, 





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8981475/Father-two-captures-pictures-one-Britains-50-albino-squirrels-outside-Edinburgh-flat.html
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