Жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса

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Елизавета Черных
В столице Шотландии Эдинбурге местному жителю удалось сделать фотографии редкого грызуна — белку-альбиноса.
ФОТО: Из открытых источников
51-летний мужчина сообщил, что белоснежная белка — частный гость в его дворе. Он наблюдает грызуна на прилегающей к дому территории уже на протяжении четырех лет. Белка часто появляется у дома мужчины, и он кормит ее орешками. Шотландец даже дал ей имя — он назвал грызуна-альбиноса Лекси.
Белки-альбиносы — достаточно редкое явление, потому как верoятнoсть рождения такого грызуна составляет 1 к 100 тысячам. По официальным данным, на территории всей Англии проживает приблизительно 50 белок-альбиносов.
По словам исследователей, у таких белок очень маленькие шансы выживать в дикой природе, так как из-за окраса их легче заметить хищнику. Их непривычный, как для белок, цвет обусловлен отсутствием меланина, который отвечает за пигментацию кожи, глаз и волос.
Как сообщали "Комментарии" ранее, ученым удалось обнаружить новый вид хищных животных — гребневиков. Этот вид морских обитателей напоминает луковицу с двумя щупальцами. На сегодняшний день существует около 150 видов гребневиков. Стоит отметить, что эти животные не такие безобидные как медузы и могут представлять опасность для человека,
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