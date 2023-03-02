Журналисты обнародовали план Путина по госперевороту в Молдове

Журналисты-расследователи норвежского журнала Josimar считают, что Путин хотел совершить госпереворот в Молдове спровоцировав перед футбольным матчем между командой "Шериф" и "Партизаном", который проходил в Кишиневе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал журналистов издания Josimar.

Кремль планировал переворот в Молдове. Фото из открытых источников

В Молдове растет напряжение из-за возможного госпереворота, который планирует Кремль. Сначала Зеленский передал доказательства украинской разведки, а впоследствии президент Молдовы Майя Санду заявила, что Москва хочет устранить действующую власть.

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"План России состоит в том, чтобы диверсанты с военным прошлым инициировали насильственные действия, нападали на государственные учреждения и захватывали заложников", – сказала Санду.

Как следствие, за два дня до матча Лиги Европы между командами "Шериф" и "Партизан" Молдова приняла решение, что стадион будет закрыт для зрителей.

Журналисты норвежского издания обратились с комментариями к молдавским политикам и футбольным чиновникам, чтобы выяснить детали плана Путина осуществить захват власти в стране.

"Документы демонстрируют тщательный анализ логистики и мест для начала этих действий против общественного порядка. Кроме того, в документах есть инструкции о том, как вы можете въехать в Молдову, если вы являетесь гражданином, или в Россию, Беларусь, Сербию и Черногорию" , – сообщает Майя Санду.

Кроме того, член молдавского парламента Адриан Чептонар заявил, что специально обученные бойцы проникли в фанатский сектор сербского клуба Партизан и преследовали цель спровоцировать хаос в Кишиневе. Именно с этого момента должно было начаться захват административных зданий в стране, пишет издание Josimar. Футбольный клуб "Шериф" имеет тесные отношения с РФ, ведь базируется на территории Приднестровья, управляемого сепаратистами при поддержке России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове пророссийская партия вышла на большой митинг, где произошла стычка с полицией.

Также "Комментарии" писал, что премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев.