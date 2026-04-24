Зять Орбана заработал миллионы на победе оппозиционера Петера Мадяра

Политические изменения в Венгрии принесли неожиданные финансовые дивиденды семье Виктора Орбана. Как сообщает Bloomberg, компания Equilor Asset Management, контролируемая зятем многолетнего премьера Иштваном Тиборцем, сумела существенно обогатиться, сделав ставку на победу оппозиционного лидера Петера Мадяра.

Виктор Орбан и его зять Иштван Тиборц

Инвестиционный фонд Тиборца, управляющий активами на сумму около 1,6 миллиарда долларов, начал готовиться к смене власти заранее. Аналитики компании рассчитали, что поражение Виктора Орбана спровоцирует стремительный рост национальных активов из-за ожидаемого примирения Будапешта с Евросоюзом. Зять премьера сделал масштабные вложения в государственные облигации и акции как раз накануне выборов 12 апреля.

Рынок мгновенно отреагировал на приход Мадяра: инвесторы надеются, что новое правительство разблокирует миллиарды евро из фондов ЕС, доступ к которым был ограничен из-за проблем с демократией во времена Орбана. Это привело к тому, что главный фондовый индекс Венгрии (BUX) установил исторический рекорд, продемонстрировав скачок на 15,5% сразу после оглашения результатов голосования.

Иштван Тиборц, чье состояние Forbes оценивает в 700 миллионов долларов, на протяжении многих лет развивал свою империю в финансовом и гостиничном секторах. Хотя его бизнес-успехи часто связывали с родственными связями в правительстве, на этот раз его компания решила сыграть против существующей системы. Таким образом, одно из самых богатых семей страны не только сохранило, но и приумножило капитал на фоне фиаско своего высокопоставленного родственника.

