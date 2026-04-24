Зять Орбана заробив мільйони на перемозі опозиціонера Петера Мадяра

Політичні зміни в Угорщині принесли несподівані фінансові дивіденди родині Віктора Орбана. Як повідомляє Bloomberg, компанія Equilor Asset Management, яка контролюється зятем багаторічного прем’єра Іштваном Тіборцом, зуміла суттєво збагатитися, зробивши ставку на перемогу опозиційного лідера Петера Мадяра.

Віктор Орбан і його зять Іштван Тіборц

Інвестиційний фонд Тіборца, який керує активами на суму близько 1,6 мільярда доларів, почав готуватися до зміни влади заздалегідь. Аналітики компанії розрахували, що поразка Віктора Орбана спровокує стрімке зростання національних активів через очікуване примирення Будапешта з Євросоюзом. Зять прем'єра зробив масштабні вкладення в державні облігації та акції якраз напередодні виборів 12 квітня.

Ринок миттєво відреагував на прихід Мадяра: інвестори сподіваються, що новий уряд розблокує мільярди євро з фондів ЄС, доступ до яких був обмежений через проблеми з демократією за часів Орбана. Це призвело до того, що головний фондовий індекс Угорщини (BUX) встановив історичний рекорд, продемонструвавши стрибок на 15,5% одразу після оголошення результатів голосування.

Іштван Тіборц, чиї статки Forbes оцінює у 700 мільйонів доларів, протягом багатьох років розбудовував свою імперію у фінансовому та готельному секторах. Хоча його бізнес-успіхи часто пов’язували з родинними зв’язками в уряді, цього разу його компанія вирішила зіграти проти чинної системи. Таким чином, одна з найбагатших родин країни не лише зберегла, а й примножила капітал на тлі фіаско свого високопоставленого родича.

