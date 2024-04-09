Больше не о чем говорить: Париж жестко высказался о перспективе новых переговоров с РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что после недавнего общения глав министерств обороны Франции и России Париж больше не заинтересован в "дискуссиях с российскими официальными лицами". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "France 24".

Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

"Сегодня не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые пресс-релизы являются ложью", – высказался Сежурное в интервью телеканалу.

Отметим, министры обороны Франции Себастьян Лекорню и России Сергей Шойгу поговорили по телефону. Важно учесть, что это их был первый разговор с октября 2022 года.

Отмечается, что Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

Также Себастьян Лекорню выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

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