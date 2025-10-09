Брижит Макрон показала средний палец публике: что значит этот жест (ФОТО)

Первая леди Франции Брижит Макрон неожиданно публично показала средний палец во время официальной церемонии в Париже. Однако этот жест не имел ничего общего с неуважением, а наоборот стал символом борьбы с тяжелой болезнью.

Брижит Макрон. Фото из открытых источников

8 октября в Париже состоялось открытие первого во Франции Национального института исследований болезни Шарко, посвященного изучению и лечению неизлечимого недуга, вызывающего атрофию мышц.

Во время церемонии Брижит Макрон, являющейся почетной покровительницей инициативы, показала средний палец "в сторону болезни", как символ дерзкой борьбы с недугом. Такой жест сделали и другие участники мероприятия, в том числе ученые, медики и пациенты.

Брижит Макрон показывает средний палец

Организаторы объяснили, что этот жест стал знаком достоинства и силы людей, живущих с болезнью Шарко. По их словам, поднятие среднего пальца для человека с болезнью Шарко – настоящее физическое усилие, поэтому оно стало мощным символом сопротивления болезни.

Что такое болезнь Шарко

Болезнь Шарко-Мари-Тута (ШМТ) – редкое генетическое заболевание, поражающее периферическую нервную систему. Оно приводит к постепенной слабости, потере чувствительности, атрофии мышц и нарушению координации.

С течением времени пациентам становится тяжело ходить, держать предметы, выполнять привычные движения. В тяжелых случаях человек может утратить способность самостоятельно передвигаться.

Новый институт Шарко, созданный Ассоциацией исследования БАС (ARSLA), станет главным научным центром Франции в изучении этой болезни. Здесь будут работать нейробиологи, генетики и клинические исследователи, чтобы разработать новые методы лечения и поддержки пациентов.

