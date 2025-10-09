Бріжит Макрон показала середній палець публіці: що означає цей жест (ФОТО)

Перша леді Франції Бріжит Макрон несподівано публічно показала середній палець під час офіційної церемонії у Парижі. Однак цей жест не мав нічого спільного з неповагою, а навпаки, став символом боротьби з важкою хворобою.

Бріжит Макрон. Фото з відкритих джерел

8 жовтня у Парижі відбулося відкриття першого у Франції Національного інституту досліджень хвороби Шарко, присвяченого вивченню та лікуванню невиліковної недуги, яка спричиняє атрофію м’язів.

Під час церемонії Бріжит Макрон, яка є почесною покровителькою ініціативи, показала середній палець "у бік хвороби", як символ зухвалої боротьби з недугом. Такий жест зробили й інші учасники заходу, зокрема вчені, медики та пацієнти.

Бріжит Макрон показує середній палець

Організатори пояснили, що цей жест став знаком гідності та сили людей, які живуть з хворобою Шарко. За їх словами, підняття середнього пальця для людини з хворобою Шарко справжнє фізичне зусилля, тож воно стало потужним символом опору хворобі.

Що таке хвороба Шарко

Хвороба Шарко-Марі-Тута (ШМТ) — рідкісне генетичне захворювання, яке уражає периферичну нервову систему. Воно спричиняє поступову слабкість, втрату чутливості, атрофію м’язів та порушення координації.

З часом пацієнтам стає важко ходити, тримати предмети, виконувати звичні рухи. У важких випадках людина може втратити здатність самостійно пересуватись.

Новий Інститут Шарко, створений Асоціацією дослідження БАС (ARSLA), стане головним науковим центром Франції у вивченні цієї хвороби. Тут працюватимуть нейробіологи, генетики та клінічні дослідники, щоб розробити нові методи лікування та підтримки пацієнтів.

