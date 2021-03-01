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Главная Новости Мир Франция Бывшего президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку
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Бывшего президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку

Впервые в истории Франции суд вынес бывшему президенту приговор с реальным тюремным сроком

сегодня, 16:00
Автор:

Елизавета Черных

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в деле о коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил эксклаву страны к трем годам лишения свободны, однако два их них являются условными. Данную информацию обнародовало HB, ссылаясь на издание BFMTV.

Бывшего президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку

Бывшего президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку - фото из открытых источников

Согласно данным правоохранителей, Николя Саркози через своего правозащитника пытался подкупить магистрата — президента интересовала информация о расследовании финансирования его партии. При этом суд заявил, что экс-президент "был полностью осведомлен об этических обязательствах" своего адвоката.

Сообщается, что подобная ситуация, когда суд вынес приговор с реальным заключением в тюрьме бывшему президенту, произошел впервые в истории Франции. Также известно, что во время заседания председатель суда заявил, что вменяемые Николя Саркози действия вызывают "особую обеспокоенность, поскольку они были совершены бывшим президентом Республики".

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Национальная финансовая прокуратура Франции в марте 2018 года объявила о подозрении Саркози в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года. При этом ранее эксклаву государства обвиняли  в незаконном получении финансирования от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для проведения  своей первой президентской кампании в 2007 году. По обоим обвинениям Саркози подавал жалобы в суд, однако 1 октября  Кассационный суд окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него. 


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Источник: https://nv.ua/world/countries/nikolya-sarkozi-prigovoren-k-trem-godam-tyurmy-poslednie-novosti-50144948.html
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