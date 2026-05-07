Бывший президент Франции и друг Путина досрочно вышел из тюрьмы
Бывший президент Франции и друг Путина досрочно вышел из тюрьмы

Николя Саркози уже на свободе

7 мая 2026, 12:55
Кравцев Сергей

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден условно-досрочно по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2012 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "RTL".

Николя Саркози. Фото: из открытых источников

Судья по вопросам исполнения наказаний суда Парижа удовлетворил ходатайство Саркози об изменении режима отбывания срока. С четверга, 7 мая, бывший президент вышел на свободу на условиях условно-досрочного освобождения.

Согласно судебному решению, перемещение политика больше не будут отслеживать через электронный браслет. Главным аргументом для такого смягчения стал возраст экс-лидера Франции. Адвокаты Саркози пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу завершения срока заключения.

Исполнение приговора стало возможным после того, как 71-летний политик отказался от апелляции на отказ суда объединить сроки наказания по разным делам. Ранее он подавал просьбу о совмещении приговоров, но не получил согласия правосудия.

В частности, 9 марта 2026 года суд отклонил просьбу экс-президента Франции совместить срок по делу Bygmalion с приговором по делу о прослушке, известной как "дело Поля Бисмута".

Стоит напомнить, 25 сентября 2025 года Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год — условно. Этот случай стал первым в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Согласно информации следствия, Саркози получил значительные средства от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи для своей предвыборной кампании в 2005-2007 годах. По другим пунктам дела — хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании — Саркози признали невиновным.

Саркози отказался от еды в тюрьме – живет только на йогуртах.




Источник: https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-affaire-bygmalion-nicolas-sarkozy-ne-portera-pas-de-bracelet-electronique-7900631766
