Головна Новини Світ Франція Колишній президент Франції та друг Путіна достроково вийшов із в'язниці
commentss НОВИНИ Всі новини

Колишній президент Франції та друг Путіна достроково вийшов із в'язниці

Ніколя Саркозі вже на волі

7 травня 2026, 12:55
Кравцев Сергей

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звільнено умовно-достроково у справі про незаконне фінансування своєї виборчої кампанії 2012 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "RTL".

Ніколя Саркозі. Фото: з відкритих джерел

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Саркозі щодо зміни режиму відбування терміну. З четверга, 7 травня, колишній президент вийшов на волю за умов умовно-дострокового звільнення.

Згідно з судовим рішенням, переміщення політика більше не відстежуватимуть через електронний браслет. Головним аргументом для такого пом'якшення став вік екс-лідера Франції. Адвокати Саркозі поки що утримуються від офіційних коментарів щодо завершення терміну ув'язнення.

Виконання вироку стало можливим після того, як 71-річний політик відмовився від апеляції на відмову суду поєднати терміни покарання у різних справах. Раніше він подавав прохання поєднати вироки, але не отримав згоди правосуддя.

Зокрема, 9 березня 2026 року суд відхилив прохання екс-президента Франції поєднати термін у справі Bygmalion із вироком у справі про прослуховування, відомим як "справа Поля Бісмута".

25 вересня 2025 року Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п'ять років ув'язнення, з яких один рік – умовно. Цей випадок став першим в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Згідно з інформацією слідства, Саркозі отримав значні кошти від колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі для своєї передвиборчої кампанії у 2005-2007 роках. За іншими пунктами справи – розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування виборчої кампанії – Саркозі визнали невинним.

Саркозі відмовився від їжі у в'язниці – мешкає лише на йогуртах.




Джерело: https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-affaire-bygmalion-nicolas-sarkozy-ne-portera-pas-de-bracelet-electronique-7900631766
