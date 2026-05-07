Колишній президент Франції та друг Путіна достроково вийшов із в'язниці

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звільнено умовно-достроково у справі про незаконне фінансування своєї виборчої кампанії 2012 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "RTL".

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Саркозі щодо зміни режиму відбування терміну. З четверга, 7 травня, колишній президент вийшов на волю за умов умовно-дострокового звільнення.

Згідно з судовим рішенням, переміщення політика більше не відстежуватимуть через електронний браслет. Головним аргументом для такого пом'якшення став вік екс-лідера Франції. Адвокати Саркозі поки що утримуються від офіційних коментарів щодо завершення терміну ув'язнення.

Виконання вироку стало можливим після того, як 71-річний політик відмовився від апеляції на відмову суду поєднати терміни покарання у різних справах. Раніше він подавав прохання поєднати вироки, але не отримав згоди правосуддя.

Зокрема, 9 березня 2026 року суд відхилив прохання екс-президента Франції поєднати термін у справі Bygmalion із вироком у справі про прослуховування, відомим як "справа Поля Бісмута".

25 вересня 2025 року Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п'ять років ув'язнення, з яких один рік – умовно. Цей випадок став першим в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Згідно з інформацією слідства, Саркозі отримав значні кошти від колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі для своєї передвиборчої кампанії у 2005-2007 роках. За іншими пунктами справи – розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування виборчої кампанії – Саркозі визнали невинним.

